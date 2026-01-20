Napoli tra campo e mercato: Lucca e Lang verso l'addio, Conte in emergenza a Copenaghen

Mentre il Napoli prepara una trasferta che vale una stagione, il mercato corre in parallelo e ridisegna il futuro dell’attacco. La pista che porta Lorenzo Lucca al Nottingham Forest è sempre più calda: nelle prossime ore il club azzurro dovrebbe riscattare il centravanti per poi dare il via libera al trasferimento in Premier League.

L’operazione complessiva ricalca le cifre investite da De Laurentiis: un milione per il prestito e 35 per il riscatto, numeri in linea con quanto versato complessivamente al suo arrivo. Sul classe 2000 c’erano anche altri club europei, Benfica compreso, ma la chiave è sempre stata la formula del riscatto. Tenerlo alle spalle di Hojlund e Lukaku, con minutaggio ridotto, rischierebbe inoltre di deprezzarne il cartellino.

Ai saluti anche Noa Lang. L'esterno olandese è destinato al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto sotto i 30 milioni: manca solo l’ok definitivo del Napoli. Un addio figlio di un feeling mai sbocciato con Antonio Conte.

E proprio Conte guarda già avanti: per sostituire Lang restano in corsa profili come En-Nesyri, Sterling e Daniel Maldini, senza escludere Marcos Leonardo ed Evan Ferguson. L’idea è un doppio investimento tra centravanti ed esterno.

Intanto testa alla Champions: alle 21 a Copenaghen è scontro diretto per i playoff, con azzurri e danesi appaiati a quota 7. Emergenza infortuni e 3-4-3 confermato, con un solo vero dubbio nel tridente: Vergara o Spinazzola con Elmas e Hojlund? Conte scioglierà le riserve solo in giornata.