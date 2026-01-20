Nessun caso Thuram, Lautaro-Totti paragone improprio: Chivu sfodera l'Inter di gala

Nessun caso Marcus Thuram. E infatti il francese nelle prossime tornerà titolare al fianco di Lautaro Martinez, nell’Inter che sfiderà l’Arsenal in Champions League. Il tema si poneva visto l’ottimo feeling tra Pio Esposito e l’argentino, ma Cristian Chivu lo smonta in partenza: “Thuram per me è uno degli attaccanti più forti in circolazione - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Un giocatore può riposare e per noi è importante, ha qualità e tutte le caratteristiche per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondo". Spazio anche al paragone fra Lautaro e Francesco Totti, improprio per lo stesso allenatore romeno: "Non è giusto paragonare Lauti con Francesco. Per il modo in cui approccia la gara e per le nostre richieste fa un gran lavoro. Partecipa molto nell'azione manovrata scendendo sulla trequarti. Lui non è un rigorista e non li batte e comunque ha fatto undici gol senza battere i rigori. Lui aiuta anche in fase di non possesso pressando i difensori. Anche lui vuole avere una stagione positiva".

Con i Gunners tornerà l’Inter di gala, che ovviamente prevede Manuel Akanji: “Sin dall'inizio il rapporto con Chivu è stato molto buono, parliamo anche tra una partita e l'altra - ha detto il difensore svizzero -. Lui è sempre disponibile e sono molto felice qui anche con i compagni". Dovrebbe agire con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer: Luis Henrique e Dimarco laterali, Barella-Zielinski-Mkhitaryan in mezzo, la ThuLa in attacco. Tra i pali, ma dalla panchina, torna a disposizione Josep Martinez.

Sul fronte opposto, l’Arsenal di Mikel Arteta, che in conferenza stampa ha ribadito l’obiettivo dei Gunners, reduci dal deludente pareggio di Nottingham e attualmente primi in classifica in Champions League come in Premier: chiudere al più presto il discorso ottavi di finale.