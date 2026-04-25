Lens e Real, sogno finito. Il Nott. Forest vede la salvezza, tremano Tottenham e West Ham

Gli anticipi del venerdì nei principali campionati europei hanno lasciato una sensazione comune: la stagione è entrata nella fase cruciale, quella in cui ogni dettaglio pesa doppio e ogni punto perso rischia di cambiare il destino, vanificando il lavoro di dieci mesi.

In Bundesliga, il Lipsia ha fatto il suo dovere con autorità, battendo 3-1 l’Union Berlino in una gara indirizzata già nel primo tempo. Una vittoria che conferma la solidità dei sassoni nella corsa europea, ma che soprattutto evidenzia la fragilità crescente dell’Union, in difficoltà nonostante il cambio di allenatore. In Spagna, il Real Madrid si è fermato sul campo del Betis in un pareggio che ha il sapore della beffa e della resa: l’1-1 maturato al 94’ (gol di Bellerin, ex Barça) non è soltanto un risultato ma un colpo psicologico durissimo, perché consegna un (quasi) match-point al Barcellona.

In Premier League, invece, il Nottingham Forest ha mandato un segnale forte con un 5-0 travolgente sul campo del Sunderland. Una vittoria netta, quasi liberatoria, che vale molto più dei tre punti: è ossigeno puro nella lotta per restare aggrappati alla categoria. Piangono Tottenham e West Ham, le due londinesi decadute che rischiano la retrocessione. Chiude la Ligue 1, con il Lens che si porta via la delusione più grande della serata nonostante una rimonta clamorosa: il 3-3 sul campo del Brest sa di sconfitta, dopo un primo tempo gettato alle ortiche. Un risultato che potrebbe consentire al PSG di chiudere i discorsi nel match di domani.