Serie B, la 26ª giornata fin qui: Venezia in fuga, il Monza vola al secondo posto

La 26ª giornata di Serie B regala gol, rimonte e una classifica che inizia a delinearsi in maniera più netta in vetta, ma resta incandescente in zona playoff e salvezza.

Venezia capolista, Monza e Frosinone inseguono

Il grande protagonista del turno è il Venezia, che supera 3-2 il Pescara al termine di una gara ricca di emozioni. I lagunari salgono a quota 56 punti e allungano in testa. Tiene il passo il Monza, vittorioso di misura sul campo della Carrarese grazie a Hernani (0-1). I brianzoli restano a -2 dalla vetta. Frena invece il Frosinone, che non va oltre il 2-2 contro l’Empoli: doppietta di Shpendi per i toscani, ma i ciociari rimontano con Ghedjemis e Koutsoupias.

Palermo show, Catanzaro corsaro

Netto successo del Palermo, che travolge 3-0 il Südtirol e si porta a 51 punti, rafforzando la propria candidatura in zona alta. Colpo esterno del Catanzaro, che espugna il campo della Virtus Entella per 3-1 e consolida la quinta posizione.

Rimonte e sorpassi in zona playoff

Successo in rimonta per il Mantova, che ribalta la Sampdoria (2-1) con la doppietta di Bragantini dopo il vantaggio iniziale di Begic. Spettacolo puro tra Cesena e Spezia: finisce 2-3 per i liguri, che agganciano quota 25 punti e rientrano pienamente nella corsa salvezza. Pari 1-1 tra Padova e Bari, un punto che muove la classifica ma non cambia gli equilibri nella parte bassa.

Domenica decisiva

Il turno si completerà domenica 22 febbraio con Juve Stabia-Modena e Reggiana-Avellino, tutte con una gara in meno e punti pesantissimi in palio sia in chiave playoff sia in zona playout. In vetta il Venezia prova la prima mini-fuga, ma alle sue spalle la lotta resta apertissima. E con ancora dodici giornate da giocare, ogni passo falso può cambiare completamente la prospettiva.

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

47’ Hernani

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno