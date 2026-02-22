Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, la 26ª giornata fin qui: Venezia in fuga, il Monza vola al secondo posto

© foto di Federico Serra
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

La 26ª giornata di Serie B regala gol, rimonte e una classifica che inizia a delinearsi in maniera più netta in vetta, ma resta incandescente in zona playoff e salvezza.

Venezia capolista, Monza e Frosinone inseguono
Il grande protagonista del turno è il Venezia, che supera 3-2 il Pescara al termine di una gara ricca di emozioni. I lagunari salgono a quota 56 punti e allungano in testa. Tiene il passo il Monza, vittorioso di misura sul campo della Carrarese grazie a Hernani (0-1). I brianzoli restano a -2 dalla vetta. Frena invece il Frosinone, che non va oltre il 2-2 contro l’Empoli: doppietta di Shpendi per i toscani, ma i ciociari rimontano con Ghedjemis e Koutsoupias.

Palermo show, Catanzaro corsaro
Netto successo del Palermo, che travolge 3-0 il Südtirol e si porta a 51 punti, rafforzando la propria candidatura in zona alta. Colpo esterno del Catanzaro, che espugna il campo della Virtus Entella per 3-1 e consolida la quinta posizione.

Rimonte e sorpassi in zona playoff
Successo in rimonta per il Mantova, che ribalta la Sampdoria (2-1) con la doppietta di Bragantini dopo il vantaggio iniziale di Begic. Spettacolo puro tra Cesena e Spezia: finisce 2-3 per i liguri, che agganciano quota 25 punti e rientrano pienamente nella corsa salvezza. Pari 1-1 tra Padova e Bari, un punto che muove la classifica ma non cambia gli equilibri nella parte bassa.

Domenica decisiva
Il turno si completerà domenica 22 febbraio con Juve Stabia-Modena e Reggiana-Avellino, tutte con una gara in meno e punti pesantissimi in palio sia in chiave playoff sia in zona playout. In vetta il Venezia prova la prima mini-fuga, ma alle sue spalle la lotta resta apertissima. E con ancora dodici giornate da giocare, ogni passo falso può cambiare completamente la prospettiva.

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F) 
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
 45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C) 
Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M) 
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni 
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V) 
Cesena-Spezia 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1
47’ Hernani

Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena 
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56

Monza 54
 Frosinone 53
 Palermo 51 
Catanzaro 44 
Modena 40* 
Juve Stabia 38* 
Cesena 37 
SudTirol 33 
Empoli 30 
Carrarese 30 
Padova 30 
Sampdoria 29 
Avellino 28* 
Mantova 26
 Virtus Entella 25 
Reggiana 25*
 Spezia 25 
Bari 22 
Pescara 18
* una gara in meno

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV