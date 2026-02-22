Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma-Cremonese, Gasperini: "Soulé e Dybala out. Totti? Ma quanto casino..."

Roma-Cremonese chiuderà la 26ma giornata di Serie A domani sera (ore 20:45) allo Stadio Olimpico. Per l'occasione Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha reso nota la lista dei giocatori convocati e ci sono importanti novità da segnalare dopo il 2-2 contro il Napoli. Assenti Soulé e Dybala, come anticipato dal tecnico di Grugliasco, mentre Wesley ce la fa. L'esterno brasiliano sarà presente per la partita casalinga contro la Cremonese dopo la botta presa col Napoli che ha permesso di conquistare un rigore alla Roma. Due recuperi importanti invece dalle parti di Trigoria, perché tornano Mario Hermoso e Manu Koné.

Nella conferenza stampa della vigilia lo stesso Gasperini ha parlato del duello fra Pellegrini e Zaragoza sulla trequarti: "Pellegrini non è in calo, ma magari che è un po’ meno brillante. Però io l’ho visto bene e già domani, nelle prossime gare, lui ha sicuramente dato un contributo determinante anche in termini di continuità a questa squadra e tornerà a farlo. Zaragoza, dobbiamo anche dargli un attimo di tempo: appena è arrivato l’abbiamo inserito subito, con una partita, poi un’altra presenza, poi ancora dall’inizio. Ha delle caratteristiche molto valide, che ha già fatto intravedere. Poi, sulla continuità e sull’inserimento definitivo con la squadra, valuteremo nelle prossime partite".

Niente da fare invece per Paulo Dybala: "Paulo domani non farà parte della partita, sta continuando a recuperare e sono veramente dispiaciuto per lui, come per gli altri. Anche Paulo si sta applicando al massimo per cercare di essere presente, però ha ancora un fastidio che glielo impedisce. È molto concentrato nel tentativo di recuperare il prima possibile".

Stesso discorso per Matias Soulé: "Soulé è stato fermo tutta la settimana, quindi domani non sarà della partita. Speriamo possa esserlo nelle prossime.

Infine sul ritorno di Totti: "Ma quanto casino per questa cosa. Anche se fossimo andati a cena non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male, perché è capitato tante volte di andare a cena con diverse persone. È una situazione che è venuta fuori così, ma io non ne ho mai parlato né con la società né con Ranieri. Però per me è una grande risorsa, una grandissima risorsa. Io avevo anche delle idee, ma non ne ho mai parlato: è una storia che è stata tirata fuori. Non ne abbiamo parlato con Ranieri, quindi non so bene come si possa sviluppare. Però io la vedo in questo senso: può essere anche una bella opportunità. La vedo bene, sinceramente".

