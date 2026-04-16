Arsenal, Martinelli: "Meritiamo questo traguardo, ma da oggi si pensa al Manchester City"

"E' la seconda volta di fila che arriviamo in semifinale di Champions: siamo tutti molto felici". Non nasconde la propria gioia l'attaccante dell'Arsenal Gabriel Martinelli al termine della sfida pareggiata dai Gunners 0-0 contro lo Sporting Club che li manda in semifinale di Champions League, dopo che l'andata a Lisbona terminò 0-1 grazie al gol realizzato allo scadere da Havertz.

Il brasiliano ha parlato così ai microfoni di TNT Sports: "Meritiamo questo traguardo, abbiamo giocato bene. Ci godiamo questo risultato e poi pensiamo a una gara importante come quella di domenica contro il Manchester City".

Poi ha espresso anche belle parole per gli avversari: "Quando giochi in Champions League è sempre difficile perché non c’è una sola squadra che non sia forte. Sapevamo che sarebbero venuti a cercare il gol e che con il loro modo di giocare ci avrebbero messi in difficoltà. Noi però abbiamo fatto bene, difendendo in modo perfetto. Non abbiamo segnato ma va bene così, ci prendiamo questo pareggio e la qualificazione".