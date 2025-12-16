Gasp meglio di Fabregas, la Repubblica: "La Roma torna a sognare e sabato c'è la Juve"

"Gasp meglio di Fabregas: la Roma torna a sognare e sabato sfida la Juve" è il titolo che si legge all'interno delle pagine de la Repubblica in merito alla vittoria di ieri sera della Roma contro il Como per 1-0. Il successo è meritato, la sua squadra ha faticato ma ha dominato sul piano fisico, ha riconquistato più palloni, ha controllato, ha rischiato poco e niente. E quando è successo c’è sempre Svilar su cui poter contare. E se non si subiscono grandi pericoli contro una squadra piena di talento e idee come il Como qualcosa vorrà pur dire.

È stata una sfida tra i due specialisti del pressing alto, ma è stato più efficace e intenso quello di Gasperini che non ha consentito ai talenti del Como di avvicinarsi alla porta romanista, mai nel primo tempo, quasi mai nel secondo quando Fabregas ha chiesto di più ai suoi, sotto di un gol. Il confronto è stato vinto soprattutto sul piano fisico con Koné e Cristante che non hanno fatto respirare Cacheret e Da Cunha, hanno chiuso bene tutte le linee di passaggio e così Nico Paz ha avuto grandi difficoltà a rendersi pericoloso. Il talento scintillante del numero dieci non si è mai acceso, neanche a intermittenza.