Roma trascinata ai playoff di Europa League da Pisilli. Gasperini lo toglie dal mercato

La Roma si mette al sicuro e, nonostante Gasperini avesse avvisato nel pre-partita che avrebbe pensato di più al campionato (cosa che in effetti ha fatto, cambiando sette undicesimi rispetto agli undici di partenza rispetto al Torino) riesce a portarsi a casa un 2-0 sullo Stoccarda che permette ai giallorossi di essere certi di partecipare almeno al playoff di Europa League. Ma con la possibilità concreta di saltare il turno e avanzare direttamente agli ottavi di finale.

Grande protagonista della partita è stato Niccolò Pisilli, autore di una doppietta. Il centrocampista, che tra l'altro è ancora accostato al Genoa del suo ex allenatore De Rossi, ha parlato nel post-gara, soffermandosi inevitabilmente anche sul suo futuro: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così".

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è soddisfatto di quanto visto e ne ha approfittato anche per togliere dal mercato Pisilli. Ha detto nella conferenza stampa post-match: "Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po' maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare".