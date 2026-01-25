Serie A, la classifica aggiornata: Lecce a quota 18, Lazio a -11 dal Como
TUTTO mercato WEB
Dopo il pari senza reti tra Lazio e Lecce, questa la classifica aggiornata della Serie A: biancocelesti sempre più lontani dalla zona Europa, con la Juve che dista ben 10 punti, mentre i salentini ottengono un punto importante per staccare, seppur di una sola lunghezza, la zona retrocessione.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 22 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce 18 (22)
18. Fiorentina 17 (221)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
Altre notizie I fatti del giorno
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile