Parma, i convocati per l'Atalanta: Bernabé out per un risentimento alla gamba sinistra
Giacomo Iacobellis
Il tecnico gialloblù Alberto Gilardino ha convocato 26 calciatori per la decima giornata di Serie A Enilive tra Atalanta e Parma, in programma domani alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Assente Adrian Bernabè a causa di un piccolo risentimento muscolare alla gamba sinistra accusato nell’allenamento di oggi. Di seguito i convocati del club ducale.
I convocati del Parma per la trasferta contro l'Atalanta
Portieri: 40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori: 27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 72 Dominik Drobnič, 3 Abdoulaye Ndiaye, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti: 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 41 Hans Nicolussi Caviglia, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti: 11 Pontus Almqvist, 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.