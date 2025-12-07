Serie A, tutte le probabili formazioni della 14ª giornata

La 14ª giornata di Serie A si è aperta con il successo del Sassuolo che affossa una Fiorentina sempre più disperata ed è proseguita col poker dell'Inter al Como, che vale ai nerazzurri il primo posto solitario in classifica. Questa sera toccherò al Napoli rispondere per riprendersi il comando. E lunedì dovrà rispondere il Milan. Queste le probabili formazioni delle restanti 7 partite in programma tra domenica e lunedì:

CREMONESE-LECCE - Domenica 7 dicembre, ore 12.30

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy,

Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente.

Allenatore: Di Francesco.

---------------------------

CAGLIARI-ROMA - Domenica 7 dicembre, ore 15.00

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Deiola, Adopo, Folorunsho; Borrelli, Esposito.

Allenatore: Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

Allenatore: Gasperini.

---------------------------

LAZIO-BOLOGNA - Domenica 7 dicembre, ore 18.00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Italiano.

---------------------------

NAPOLI-JUVENTUS - Domenica 7 dicembre, ore 20.45

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang.

Allenatore: Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.

Allenatore: Spalletti.

---------------------------

PISA-PARMA - Lunedì 8 dicembre, ore 15.00

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola.

Allenatore: Gilardino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Trabucchi; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Pellegrino, Cutrone.

Allenatore: Cuesta.

---------------------------

UDINESE-GENOA - Lunedì 8 dicembre, ore 18.00

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

---------------------------

TORINO-MILAN - Lunedì 8 dicembre, ore 20.45

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Zapata.

Allenatore: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

Allenatore: Allegri.