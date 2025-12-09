Serie B, il Frosinone aggancia il Monza in vetta. Finalmente si è svegliato lo Spezia!
Lunedì ricco di emozioni per quanto riguarda la Serie B. Si è chiusa nella serata appena trascorsa il 15° turno di campionato, con una serie di risultati molto importanti. Iniziando dalla vittoria del Frosinone per 3-0 sulla Juve Stadbia. Un successo, quello degli uomini di Massimiliano Alvini che significa aggancio al Monza (fermato sull'1-1 dal Sudtirol, in vetta alla classifica del torneo. Secondo successo consecutivo per il Catanzaro di Alberto Aquilani che supera un Modena in chiara difficoltà (2 punti raccolti nelle ultime 4 giornate). Bene anche la Reggiana, corsara in quel di Mantova. In coda seconda vittoria di fila per lo Spezia che dopo aver conquistato il derby contro la Sampdoria, fa lo stesso anche con quello contro la Virtus Entella. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 15ª GIORNATA
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)
Avellino-Venezia 1-1
41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)
Frosinone-Juve Stabia 3-0
45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani
Mantova-Reggiana 0-1
53' Reinhart
Monza-SudTirol 1-1
32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)
Padova-Cesena 1-1
75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)
Bari-Pescara 1-1
9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)
Virtus Entella-Spezia 0-1
88' Artistico
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Bari 15
Virtus Entella 15
Sudtirol 14
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
