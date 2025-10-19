Napoli sottotono a Torino nella notte del grande ex Simeone: Baroni ha trovato la chiave?

All’Olimpico Grande Torino si rinnova una delle leggi non scritte del calcio: quella del gol dell’ex. A farne le spese è il Napoli di Antonio Conte, piegato 1-0 da una rete di Giovanni Simeone, che torna a far male alla sua ex squadra e regala al Torino una serata di festa. Per Marco Baroni arriva così una vittoria di prestigio contro un’altra big, frutto di un primo tempo di grande intensità e di una ripresa giocata con cuore e sacrificio.

Simeone, protagonista assoluto, firma il colpo decisivo con un guizzo dei suoi e riporta il sorriso in casa granata, dopo settimane di critiche e tensioni. Per il Napoli, invece, è la seconda sconfitta in campionato dopo quella contro il Milan: un altro passo falso che conferma le difficoltà del gruppo nel trovare continuità e concretezza sotto la gestione Conte.

Al triplice fischio, Torino esulta e Baroni si gode il momento: il suo Toro ha battuto un’altra grande, e lo ha fatto grazie al carattere, alla compattezza e — inevitabilmente — alla legge spietata del gol dell’ex.