Verso Roma-Milan, chi resta in scia Scudetto? Gasp con i titolari, Allegri riflette su Saelemaekers

La 22esima giornata della Serie A entra nel vivo. Dopo l'anticipo giocato dall'Inter contro il Pisa, si avvicina il match di cartello in programma domenica sera, sarà quello fra la Roma di Gasperini ed il Milan di Allegri.

Qui Roma, Gasp con i titolari

Dopo l’ampio turnover visto contro lo Stoccarda in Europa League, Gian Piero Gasperini si affiderà alla squadra titolare per affrontare il Milan, confermando il solito 3-4-2-1. Davanti a Svilar, la linea difensiva sarà formata da Mancini e Ndicka, con Ghilardi che prenderà il posto dell’infortunato Hermoso. Sugli esterni nessuna novità: Celik e Wesley avranno il compito di spingere senza perdere attenzione difensiva, mentre in cabina di regia siederanno Cristante e Koné, seppur non sia da escludere la conferma di Pisilli dopo la doppietta europea. Sulla trequarti spazio al talento di Soulé e Dybala, liberi di muoversi alle spalle di Malen, che torna a prendersi il posto in attacco dopo l’assenza forzata in Europa.

Qui Milan, Saelemaekers torna in gruppo

Il Milan va alla ricerca della terza vittoria di fila e a Roma, il sapore, è quello di una sfida decisiva per capire a che livello siano le speranze Scudetto dei rossoneri. Massimiliano Allegri schiererà la formazione migliore possibile, forte della settimana di riposo e dei nove giorni libero che attendono i rossoneri dopo la trasferta nella Capitale. Recuperato Strahinja Pavlovic in difesa: il serbo, con tanto di caschetto, giocherà titolare dietro assieme a Matteo Gabbia e a Fikayo Tomori davanti a Mike Maignan. A centrocampo sono sicuri del posto Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi, mentre restano dubbi sulle condizioni di Alexis Saelemaekers: si è allenato in gruppo e deciderà Allegri se schierarlo o meno dal primo minuto; se non dovesse recuperare, spazio ad uno tra Zachary Athekame e Ruben Loftus-Cheek. Davanti, con Fullkrug e Nkunku in panchina, ecco Pulisic e Leao. (da Milano, Antonello Gioia)