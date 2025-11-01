Un talento al giorno, Dudú: sulle orme di Endrick, il Palmeiras pregusta l'incasso

Di lui si parla davvero tanto in patria: Eduardo Conceição, noto come Dudú, è un giovane talento del calcio brasiliano emerso nelle categorie giovanili del Palmeiras, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Ha iniziato il suo percorso formativo nelle accademie di base, mostrando precocemente abilità tecniche superiori alla media. Nel 2024, ha debuttato con la squadra U-15 del Palmeiras, passando rapidamente all'U-17 dove si è imposto come titolare indiscusso. Ha esordito nelle competizioni giovanili brasiliane nel 2024, contribuendo a vittorie in tornei statali come il Campeonato Paulista Sub-17. Nel 2025, ha ricevuto la prima convocazione per la Seleção Brasileira Under-17, partecipando a raduni e amichevoli internazionali.

Nelle categorie giovanili, ha accumulato oltre 20 gol e 15 assist in una stagione e il suo contributo è stato chiave nelle fasi finali del Brasileirão Sub-17. Il Real Madrid ha manifestato un forte interesse per lui, con scout come Juni Calafat che lo monitorano da mesi. Il club spagnolo lo vede come erede naturale di Vinícius Júnior per il profilo tecnico e atletico del giovane. Il Palmeiras ha respinto un'offerta di 16 milioni di euro da club europei non specificati, puntando a una "vendita record" simile a quella di Endrick (60 milioni al Real Madrid). Altri club come Manchester City e PSG sono in osservazione.

Dudú è considerato uno dei prospetti più eccitanti del calcio sudamericano per il suo stile di gioco elettrico e verticale, che combina velocità esplosiva con un tocco raffinato. Il suo "profilo tecnico" è spesso elogiato per la maturità anomala rispetto all'età, rendendolo un candidato ideale per il calcio moderno ad alta intensità.

