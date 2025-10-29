Il Palmeiras continua a sfornare talenti: Dudu, il prodigio 15enne già valutato 100 milioni

Ha solo 15 anni, ma il suo nome è già sulla bocca di tutti in Brasile. Eduardo Conceição, conosciuto come Dudú, è l’ultima gemma uscita dall’infinita fucina del Palmeiras, club che negli ultimi anni ha lanciato fenomeni come Endrick ed Estêvão. Ora, un nuovo prodigio si prepara a battere record e a scatenare una vera asta internazionale.

Il Palmeiras avrebbe già rifiutato un’offerta da 16 milioni di euro per il giovane talento, che compirà 16 anni a dicembre, momento in cui potrà firmare il suo primo contratto da professionista. Non è stato reso noto il nome del club interessato, ma si tratterebbe di una grande potenza europea pronta a investire pesantemente sul suo futuro. Dudú milita attualmente nella formazione Under 17, dove affronta avversari anche di due anni più grandi. Esterno sinistro di piede destro, combina dribbling, velocità e un fiuto per il gol che ricordano da vicino il primo Estêvão, oggi protagonista in Premier League con il Chelsea di Maresca.

A luglio è arrivata anche la prima convocazione con il Brasile Under 17, conferma della sua crescita costante. Per blindarlo, il Palmeiras intende fissare una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, un record assoluto nel calcio giovanile. Club come Chelsea, Real Madrid e PSG osservano da vicino la sua evoluzione, ma a San Paolo sono convinti: Dudú è il prossimo grande talento del calcio brasiliano da esportare, destinato a infiammare il mercato