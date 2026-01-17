Un talento al giorno, Joél Drakes-Thomas: doppio esordio in un anno

Uno dei più giovani esordienti della FA Cup inglese è Joél Jason Drakes-Thomas, nato il 9 giugno 2009 a Londra, calciatore professionista inglese con cittadinanza giamaicana, che milita nel Crystal Palace come ala destra o terzino destro. Alto 1,80 metri e destro di piede, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Palace, debuttando in prima squadra all'età di 16 anni e 192 giorni durante una partita di Conference League contro il KuPS, diventando il più giovane inglese a giocare in questa competizione e superando il record di Reggie Walsh del Chelsea.

Dal punto di vista tecnico, Drakes-Thomas è un talento polivalente, capace di giocare come numero 10 (trequartista) o come esterno difensivo, con una spiccata propensione all'attacco. Nelle giovanili ha dimostrato ottime doti offensive, registrando 11 gol e 2 assist in sole 17 partite stagionali, evidenziando velocità, dribbling e capacità di finalizzazione. Il suo debutto ha generato grande hype, con elogi per la maturità mostrata in campo nonostante la giovane età, e ha espresso pubblicamente la sua fede religiosa attribuendo i successi a Dio.

Nome: Joél Jason Drakes-Thomas

Nato il: 9 giugno 2009

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Crystal Palace

Assomiglia a: Bakary Sagna

