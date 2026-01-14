Un talento al giorno, Ramiz Hamouda: il Werder Brema pesca in USA

Il Werder Brema ha messo le mani in queste ore su Ramiz Hamouda, nato il 26 maggio 2008 a Lincoln, Nebraska, negli Stati Uniti, un difensore di origini sudanesi che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Sporting Kansas City Academy dal 2020 al 2023. Sin da giovane, ha dimostrato un notevole potenziale tecnico, affinando le sue abilità in un ambiente competitivo che enfatizza il controllo di palla, la lettura del gioco e la precisione nei passaggi.

Alto 1,90 metri e sinistro naturale, Hamouda si è distinto per la sua capacità di combinare forza fisica con intelligenza tattica, diventando un elemento chiave nelle formazioni under-15 e under-17. Il suo passaggio al professionismo con il Birmingham Legion FC nel febbraio 2024 ha segnato un'evoluzione nel suo approccio tecnico, dove ha integrato le basi apprese in accademia con le esigenze di un calcio più veloce e strutturato.Dal punto di vista tecnico, Hamouda eccelle come terzino sinistro, con capacità di giocare anche come centrocampista difensivo o terzino destro.

Nome: Ramiz Hamouda

Nato il: 26 maggio 2008

Nazionalità: statunitense

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Birmingham Legion FC

Assomiglia a: Ashley Cole

