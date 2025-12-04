Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Ecuador è di gran moda: dopo l'Arsenal, ci pesca il Bayern. Preso il 17enne Olaya

L'Ecuador è di gran moda: dopo l'Arsenal, ci pesca il Bayern. Preso il 17enne OlayaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 22:41Calcio estero
Simone Lorini

Il Bayern Monaco ha completato l'ingaggio del talentuoso difensore dell'SD Aucas Virgilio Olaya. L'accordo è stato confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano e dal giornalista ecuadoriano Reinaldo Romero. Il difensore centrale, alto 1,88 metri, ha accettato di unirsi al club bavarese. Olaya, che ha solo 17 anni ma ha già collezionato 5 presenze da titolare nella massima serie ecuadoriana con l'SD Aucas, dovrebbe essere immediatamente girato in prestito dal Bayern, intenzionato a curare il suo sviluppo.

Sebbene sia improbabile che giochi a breve in prima squadra, l'acquisto dimostra la chiara intenzione del club tedesco di esplorare attivamente il mercato dei giovani talenti sudamericani.

Fisicamente imponente per la sua età, misura 1,88 metri di altezza e pesa circa 82 kg, con piede preferito destro, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il ruolo di stopper moderno: forte nel gioco aereo, solido nel tackling e abile nella costruzione dal basso grazie a una buona visione di gioco. In termini di carriera, Olaya ha debuttato in prima squadra con l'SD Aucas nel 2024, passando inizialmente dalla formazione Under-20 (unendosi al club senior il 1º gennaio 2025). A livello giovanile, ha accumulato minuti significativi con l'Under-20 di Aucas, contribuendo a diverse partite nella LigaPro Reserve.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
