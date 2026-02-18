Una non sa più fare X, l’altra vincere. Soprattutto mai hanno fatto 0-0

La prima volta fu in Serie C, quindi ecco due match in cadetteria, infine nove scontri in Serie A.

Pertanto, quello di venerdì sarà il decimo Sassuolo-Verona di massimo campionato. Il tredicesimo nei campionati pro. La bilancia dei precedenti sorride ai padroni di casa in vantaggio per 7-3 in fatto di vittorie, 22-18 sul fronte gol, numeri cui dobbiamo aggiungere anche 2 segni X.

Attenzione.

Depurando le statistiche appena raccontate dagli scontri diretti in B e C, ecco che la distanza fra neroverdi e gialloblù s’accorcia: 5-3 dei locali in tema di successi, più 1 pareggio (il 3-3 del 2019-2020), 17-16 per gli emiliani in fatto di gol.

Curiosità, mai da 12 Sassuolo-Verona c’è scappato lo 0-0.

Al contrario, al termine di 4 partite sono piovuti 3 gol, da 3 match 2 reti, per 2 volte 6 centri, infine, in 1 occasione rispettivamente 5, 4 e 1 marcature.

All’andata, al Bentegodi, fu 0-1 con Pinamonti man of the match (e l’attaccante è reduce da assist e gol nell’ultimo impegno in casa dell’Udinese).

Sassuolo con 32 punti (9V – 5X – 11P con 29GF e 35GS), di cui 14 in casa (4V – 2X – 6P con 12GF e 19GS). Verona che si trova a 15 (2V – 9X – 14P con 19GF e 43GS), 8 dei quali in trasferta (1V – 5X – 7P con 8GF e 24GS).

Nell ultime 6 giornate i neroverdi emiliani non hanno fatto pareggi.

Negli ultimi 6 turni i gialloblù veneti non hanno colto successi.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE A, SERIE B E C)

12 incontri disputati

7 vittorie Sassuolo

2 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

22 gol fatti Sassuolo

18 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Sassuolo-Hellas Verona 2-1, 4° giornata 2007/2008

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Sassuolo-Hellas Verona 3-1, 3° giornata 2023/2024