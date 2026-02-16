Tenere il passo di Inter e Juventus? Il Cagliari riesce a farlo in due classifiche...

Dopo tre vittorie consecutive, nell’ultimo turno di campionato si è interrotta la serie positiva del Cagliari, essendo arrivata la decima sconfitta stagionale. Mini serie buona per il Lecce che ha ottenuto una vittoria e due pareggi nelle ultime tre.

Ma la squadra allenata da Di Francesco continua a segnare con il contagocce. E’ largamente il peggior attacco della A con 15 reti all’attivo in 24 partite.

I salentini si sono imposti 4 volte in 19 gare di campionato giocate nel capoluogo sardo. L’ultimo successo è quello del 26 febbraio 2012 (1-2).

Il Cagliari è primo, sia pur a pari merito con Inter e Juventus, per numero di giocatori diversi mandati a segno che sono ormai ben 16. Non segna tanto la squadra rossoblu (27 gol in 24 partite) ma riesce ad equidistribuirli tra i propri calciatori.

Sono ragguardevoli anche i 7 centri trovati da Pisacane e i suoi, grazie a giocatori entrati a partita in corso. Solo l’Inter ha fatto meglio con 8 almeno per ora.

Per il Lecce i rigori sono un vero disastro. E’ l’unica squadra della massima categoria a non aver segnato dagli undici metri (l’unico avuto a favore è stato sbagliato). E soprattutto c’è un -5 di differenziale (il peggiore di tutti) tra quelli avuti a favore e quelli contro.

TUTTI I PRECECENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

7 vittorie Cagliari

8 pareggi

4 vittorie Lecce

24 gol fatti Cagliari

14 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Lecce 0-0, 14° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2024/2025 Serie A Cagliari vs Lecce 4-1, 21° giornata