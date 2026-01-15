Al Sassuolo annullati 4 gol a Napoli! Un precedente da record

Ammontano a 11 i Napoli-Sassuolo di Serie A giocati dal campionato 2013-2014 in poi. La contabilità racconta di 8 vittorie azzurre, 2 segni X, 1 successo neroverde, 26 gol marcati dai campani e 7 reti realizzate dagli emiliani.

Fra tutti questi precedenti, considerando i rumors dopo Napoli-Parma e il gol annullato a McTominay per una spalla in fuorigioco di Mazzocchi nello sviluppo dell’azione, da ricordare quello del 25 luglio 2020. Perché? Semplice, le 4 reti non convalidate al Sassuolo, 3 dopo l’intervento del VAR. A vedersi annullata la marcatura furono Djuricic, per due volte, Caputo e Berardi. In tutte le circostanze a viziare il centro neroverde fu una posizione di fuorigioco (del marcatore o di chi aveva fornito l’assist).

Come terminò quell’incrocio?

Col successo per 2-0 dei padroni di casa con Hysaj e Allan bomber.

Situazione nella classifica 2025-2026.

Napoli secondo, in attesa del Milan, a 40 punti (12V – 4X – 4P con 30GF e 17GS), 21 dei quali colti sul proprio campo (6V – 3X – 0P con 16GFe 8GS), dove fa punti dal 29 dicembre 2024, 20 match di A. Sassuolo a centro classifica con 23 (6V – 5X – 9P con 21GF e 32GS), di cui 12 fatti in trasferta (3V – 4X – 3P con 12GF e 13GS).

Da quando è iniziato il 2026 i ragazzi di Conte sembrano aver tirato il freno a mano, viaggiando a un ritmo di 1,5 punti/match. Non va particolarmente meglio a quelli di Grosso che sono scalati di marcia fino a 0,3 punti/match.

PS: tornando ai precedenti, in Napoli-Sassuolo rintracciamo soltanto 4 calci di rigore, due per parte.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A)

11 incontri disputati

8 vittorie Napoli

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

26 gol fatti Napoli

7 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Sassuolo 1-1, 5° giornata 2013/2014

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Sassuolo 2-0, 2° giornata 2023/2024