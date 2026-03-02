Udinese e Fiorentina hanno due importanti talloni d'Achille...

Udinese squadra imprevedibile, spesso nel bene, talvolta nel male. Ormai questa è una costante della stagione che stiamo vivendo. E a proposito dell'imprevedibilità dei friulani, c'è da dire che sono stati i primi a concedere una vittoria alla Fiorentina nel corso di questa annata. Partita indirizzata quella dall'espulsione di Okoye dopo pochi minuti di gioco.

Equilibratissimo il confronto tra Udinese e Fiorentina in casa dei friulani tenendo in considerazione i match validi per il campionato. Nelle ultime due stagioni si sono imposti però i viola, che alla Bluenergy Arena hanno conquistato il lasciapassare per l’Europa all’ultima giornata dell’ultimo campionato di A.

Due ultimi posti per bianconeri e viola. La squadra allenata da Runjaic è quella che ha avuto il minor contributo realizzativo dai giocatori partiti dalla panchina (un gol all’attivo). Quella guidata da Pioli prima e Vanoli poi invece ha chiuso solamente quattro partite senza prendere reti ed è ultima nella classifica dei clean sheet.