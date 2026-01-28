Lo strano caso di Pescara-Mantova, sfida salvezza con panchine da promozione

Come terminerà il faccia a faccia fra Delfino e Virgiliani? Stando alla serie iniziata alla 21esima giornata del 2005-2006 è probabile un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0. Perché? Semplice, dal primo faccia a faccia andato in scena all’Adriatico nel dicembre 2005 non fanno altro che scambiarsi di posto 2-1 e 0-0. Poiché nel match d’andata al Martelli fu 2-1 biancorosso (Mancuso su rigore al 29’, autorete di Festa al 53’, Fiori al minuto 86)…

Ammontano a 2 i precedenti in Abruzzo e in cadetteria.

Nel primo, come già accennato, fu 2-1 per i locali: Tarana al 4’, Jadid al 12’, Cammarata all’84’. Curiosità, sulla panchina biancazzurra sedeva Maurizio Sarri, l’attuale allenatore della Lazio. Mentre il secondo, e ultimo, faccia a faccia terminò com’era iniziato, per 0-0.

Insomma, bilancio che sorride ai padroni di casa forti di 1 vittoria e 1 pareggio, 2 gol marcati e 1 rete incassata.

Conteggiando anche i numeri dei Mantova-Pescara, i biancobandati passano però al comando per 2-1 in fatto di successi e per 5-4 sul fronte delle segnature (mentre i pareggi ammontano a 2).

Non c’è dubbio, quella dell’Adriatico è sfida salvezza.

Gli abruzzesi sono ultimi a 14 punti (2V – 8X – 11P con 25GF e 42GS), 10 dei quali fatti in casa (2V – 4X – 5P con 14GF e 17GS). Hanno raccolto soltanto un pari in questo 2026. Penultimi, invece, i lombardi con 19 (5V – 4X – 2P con 20GF e 34GS), di cui 8 in trasferta (2V – 2X – 6P con 6GF e 12GS). Dopo 3 risultati OK (1V – 2X) lo scorso fine settimana sono caduti 2-5 col Venezia.

Attenzione, in Pescara-Mantova si affrontano le due squadre con più KO di questa B.

Non solo.

Sono anche le difese più perforate (42 reti subite per il Pescara e 34 nella contabilità del Mantova).

Però… le panchine sono da promozione, perché quella biancazzurra ha già segnato 8 volte (secondo miglior dato del torneo), mentre quella biancorossa insegue a quota 5.

PS: ci sarà l’esordio bis di Lorenzo Insigne in maglia biancoceleste?

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria Pescara

1 pareggio

0 vittorie Mantova

2 gol fatti Pescara

1 gol fatto Mantova

LA PRIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Mantova 2-1, 21° giornata 2005/2006

L’ULTIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Mantova 0-0, 23° giornata 2006/2007