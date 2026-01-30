Se le partite non durassero 90 minuti… Lazio e Genoa sarebbero ottave

Conteggiando tutti gli incroci fra i biancocelesti della Lazio e i rossoblù del Genoa, Serie A più cadetteria, match a Roma e Genova, gli Aquilotti si ritrovano a meno 1 dalle 50 vittorie complessive nei campionati a girone unico.

Perché alle 33 colte in casa dobbiamo aggiungere le 16 in trasferta (l’ultima per 3-0 nel girone d’andata: Cancellieri al 4’, Castellanos al 30’, Zaccagni al 63’).

Dai 62 incontri disputati in riva al Tevere rintracciamo 33 vittorie laziali, 20 pareggi, 9 successi genoani, 113 gol fatti dai padroni di casa contro le 50 reti marcate dai giocatori ospiti.

L’anno scorso fu 3-0 per i locali (quindi sono due consecutivi). Due stagioni fa ecco uno 0-1.

Di Lazio-Genoa nel mese di gennaio (sarà l’anticipo di questa sera) ne rintracciamo già 10 con un bilancio di 4 successi biancocelesti, altrettanti pari, 2 vittorie rossoblù.

Situazione in classifica alla vigilia dello scontro diretto.

Lazio a quota 29 punti (7V – 8X – 7P con 21GF e 19GS), di cui 16 fatti sul proprio campo da gioco (4V – 4X – 3P con 15GF e 12GS). Genoa che insegue a 23 (5V – 8X – 9P con 25GF e 31GS), 10 dei quali fatti in trasferta (2V – 4X – 4P con 13GF e 16GS).

A proposito di graduatorie…

Quella costruita con i soli risultati ottenuti nei primi tempi vede le due squadre a braccetto. Sia biancocelesti che rossoblù, infatti, mostrano 28 punti. Un bottino che li posiziona addirittura in ottava posizione.

Tuttavia, come recita un vecchio adagio, le partite durano novanta minuti (più recuperi aggiungiamo noi) e dopo l’intervallo la compagine di Sarri migliora di una lunghezza, passando da 28 a 29 punti, mentre quella oggi di De Rossi peggiora di cinque, scivolando da 28 a 23.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

62 incontri disputati

33 vittorie Lazio

20 pareggi

9 vittorie Genoa

113 gol fatti Lazio

50 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Genoa 3-0, 19° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Genoa 0-3, 9° giornata 2024/2025