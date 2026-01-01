L’ultima volta fu Tramoni show! Prima, storica sfida in Serie A

Prima, storica sfida fra nerazzurri e neroverdi in Serie A con vista della torre pendente. All’andata, a Reggio Emilia, fu 2-2 con questi bomber: Nzola al 4’ su rigore, Matic al 6’, Meister all’81’, Thorstvedt al 95’.

A proposito di bomber.

Se il calciomercato in corso di svolgimento non dovesse portarlo via dalla corte di mister Gilardino… dobbiamo ricordare che l’ajaccino Matteo Tramoni da quando è a Pisa ha marcato 3 doppiette in campionato. La prima nel 2023-2024 contro il Palermo. L’ultima nel 2024-2025 contro il Mantova. Nel mezzo, alla 19esima giornata dello scorso campionato, ecco i due centri proprio contro il Sassuolo. Curiosità: queste marcature multiple sono occorse tutte all’Arena Anconetani – Garibaldi. Soprattutto, al triplice fischio conclusivo i nerazzurri sono sempre usciti dal campo da vincitori.

Da segnalare, infine, che l’unica volta del Sassuolo a punti in Toscana fu proprio in occasione di una giornata numero 23, quella di B 2008-2009.

Situazione in classifica.

Nerazzurri ultimi con 14 punti (1V – 11X – 10P con 18GF e 37GS), la metà esatta, 7, fatti in casa (1V – 4X – 6P con 2GF e 11GS). Vengono dal KO per 2-6 nel Meazza nerazzurro. Attenzione però, erano passati in vantaggio fino al 2-0 e gli ultimi 3 gol li hanno incassati dopo l’80’. Neroverdi che si trovano a 26 (7V – 5X – 10P con 24GF e 28GS), 12 dei quali lontano dal Città del Tricolore (3V – 3X – 5P con 12GF e 14GS). Dopo 7 turni di digiuno nello scorso fine settimana sono tornati al successo superando la cremonese per 1-0.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

2 vittorie Pisa

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

4 gol fatti Pisa

1 gol fatto Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Sassuolo 1-0, 20° giornata 2006/2007

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Sassuolo 3-1, 19° giornata 2024/2025