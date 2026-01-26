Lo zero di Runjaic con Zanetti. E da quando quest'ultimo è a Verona...

Quarta sfida diretta, come allenatori per Paolo Zanetti e Kosta Runjaic. Il tecnico austriaco vede ancora uno zero alla casella delle vittorie contro il collega veneto. In due circostanze c’è stata la divisione della posta, mentre l’attuale tecnico del Verona è riuscito a vincere in un’occasione, ovvero alla 29esima giornata del campionato di Serie A 2024/25 (Udinese-Verona 0-1).

E’ quella anche l’unica affermazione di Zanetti contro l’Udinese, a fronte di tre ko. Però c’è da dire che da quanto lo stesso Zanetti è il tecnico del Verona, non ha mai perso contro i bianconeri. Le sconfitte sono arrivate con Venezia e Empoli.

Gli stessi precedenti che ha con Zanetti, Runjaic li ha col Verona, anche perché in questi due anni che è in Italia non c’è sempre stato il tecnico di Valdagno alla guida degli scaligeri.

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS RUNJAIC

1 vittoria Zanetti

2 pareggi

0 vittorie Runjaic

2 gol fatti squadre Zanetti

1 gol fatto squadre Runjaic

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS UDINESE

1 vittoria Zanetti

3 pareggi

3 vittorie Udinese

4 gol fatti squadre Zanetti

8 gol fatti Udinese

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS VERONA

0 vittorie Runjaic

2 pareggi

1 vittoria Verona

1 gol fatto squadre Runjaic

2 gol fatti Verona