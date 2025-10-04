All'inizio e alla fine...e nel mezzo 60 minuti di digiuno per il Lecce

Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la prima vittoria per il Parma che ha superato il Torino. Il Lecce invece non ha ancora conseguito i tre punti, ma almeno lo scorso weekend ha evitato in pieno recupero di subire quella che sarebbe stata la quarta sconfitta consecutiva che avrebbe aggravato la posizione di Di Francesco in panchina.

Parma e Lecce si sono incrociate in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Cinque volte (due in Serie A) i salentini hanno espugnato il campo dei ducali in 25 incontri complessivi. L’ultima occasione? Giusto la scorsa stagione un 1-3 con gol di Krstovic e doppietta di Pierotti (di Valeri su rigore la rete della bandiera del Parma).

Il Lecce tartassato dai rigori contro? Ovviamente è presto per poter dire qualcosa del genere. Però non si può non notare il fatto che dopo il quinto turno di campionato quella giallorossa è l’unica squadra di A che ha dovuto affrontare due rigori a sfavore. Per altro sono stati entrambi realizzati. Sempre sui pugliesi sono 4 i gol fatti fin qui, due nei primi 15 minuti e due nel quarto conclusivo delle partite. Inizio e fine, nel mezzo ci sono 60 minuti di nulla almeno da questo punto di vista.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

25 incontri disputati

11 vittorie Parma

9 pareggi

5 vittorie Lecce

32 gol fatti Parma

21 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Lecce 1-0, 20° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2024/2025 Serie A Parma vs Lecce 1-3, 23° giornata