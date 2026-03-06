C’è un Milan con 4 punti di vantaggio sull’Inter alla vigilia del derby

La classifica in corso di validità, quella che al termine di maggio indicherà la squadra vincitrice dello scudetto tricolore, dice Inter prima con 10 punti di vantaggio sul Milan. La graduatoria che prende in considerazione la differenza di punti ottenuti fra il primo tempo e il triplice fischio conclusivo, al contrario, recita Milan primo con 4 punti di vantaggio sull’Inter.

Perché i rossoneri di mister Allegri dopo la prima frazione di gioco contano 40 punti e, con i 57 al 90’, mettono in mostra una differenza di +17. I nerazzurri di Chivu, invece, passano dai 54 ai 67 evidenziando un +13.

Comunque, un derby di Milano dall’alta classifica.

Ammontano a 91 gli scontri diretti nel girone unico col Diavolo padrone di casa. La contabilità di questi testa a testa racconta di 29 vittorie rossonere, 27 segni X, 35 successi nerazzurri, 114 gol marcati dai padroni di casa e 124 dai giocatori ospiti.

Di Milan-Inter alla 28esima giornata di A, poi, ne contiamo già 3: 2018-2019, 2-3 (Vecino al 3’, De Vrij al 51’, Bakayoko 57’, Martinez al 67’, Musacchio al 71’); 1993-1994, 2-1 (autorete di Bergomi al 46’, Schillaci all’86’, Massaro all’89’); 1951-1952, 2-1 (Liedholm al 54’, Nyers al 57’, Nordahl al 76’).

Insomma, Diavolo sempre a segno con un doppietta e vincitore 2 volte su 3. Ma nell’ultima occasione il Biscione…

Situazione in classifica a due giorni dalla stracittadina.

Milan con 57 punti (16V – 9X – 2P con 43GF e 20GS), di cui 25 in casa (7V – 4X – 2P con 18GF e 11GS). Dopo l’inaspettato KO col Parma ha ripreso a vincere in un altro derby, quello regionale contro la Cremonese. Inter a quota 67 (22V – 1X – 4P con 64GF e 21GS), 33 dei quali in trasferta (11V – 0X – 2P con 26GF e 9GS). Ha aperta una striscia OK lunga 15 impegni di campionato (14V – 1X).

PS: per Samuele Ricci, dovesse scendere in campo, sarà la caps numero 150 in Serie A (al momento ne conta 149 con 6 marcature).

CONFRONTI DIRETTI CON IL MILAN SQUADRA DI CASA (SERIE A)

91 incontri disputati

29 vittorie Milan

27 pareggi

35 vittorie Inter

114 gol fatti Milan

124 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA CON IL MILAN SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Milan-Inter 1-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON IL MILAN SQUADRA DI CASA IN CAMPIONATO

Milan-Inter 1-1, 23° giornata 2024/2025