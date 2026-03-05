È dal 24 novembre 1968 che la Juventus non fa un clean sheet contro…

La Juventus ha sempre marcato gol quando ha ospitato il Pisa in campionato. Un totale di 20 centri in 7 scontri diretti, per una media di quasi 3 reti/match. Di riflesso per 6 volte su 7 la difesa bianconera è stata perforata quando ha incrociato i nerazzurri a Torino. Il primo, al momento unico, clean sheet risale al 24 novembre 1968 in occasione dell’esordio in Serie A di questo scontro diretto: 2-0 piemontese. Successivamente sono sì arrivate 6 vittorie in fila per la Vecchia Signora ma con sempre almeno una rete al passivo.

Quanto appena scritto lascia presagire un rendiconto dei precedenti Juve-Pisa nettamente dalla parte dei padroni di casa.

All’andata fu 2-0 bianconero con centri di Kalulu al 73’ e Yildiz al 92’. Per il fantasista turco si trattò dell’ultimo centro nelle trasferte di questo campionato. Successivamente, infatti, ha marcato soltanto allo Stadium di Torino.

Situazione in classifica.

Juventus che rincorre la zona Champions con 47 punti (13V – 8X – 6P con 46GF e 28GS), 26 dei quali sul proprio campo (7V – 5X – 1P con 25GF e 12GS). Zero successi negli ultimi 4 turni (2X – 2P). Rischia di eguagliare il più lungo digiuno in questo torneo, quello andato in scena fra quarta e ottava giornata (3X – 2P). Pisa fanalino di coda con l’Hellas a 15 (1V – 12X – 14P con 20GF e 44GS), la metà circa, 8, in trasferta (0V – 8X – 5P con 16GF e 27GS). Viene da 3 KO senza soluzione di continuità. Mai, dallo scorso agosto, ha incassato 4 sconfitte consecutive.

PS: per Teun Koopmeiners potrebbe essere la caps numero 150 in Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

7 incontri disputati

7 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Pisa

20 gol fatti Juventus

8 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Pisa 2-0, 8° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Pisa 4-2, 33° giornata 1990/1991