Modena-Cesena 1-2 se… Ma segnare al Braglia non è facile

Ci dovesse scappare il segno 2 in schedina è molto alta la probabilità che avvenga col punteggio di 1-2.

Perché in questo torneo quando il Modena ha perso al Braglia l’ha sempre fatto con lo score di 1-2: Padova, Sampdoria, Monza, Venezia, Catanzaro. Di riflesso, quando il Cesena ha vestito i panni del corsaro lontano dal Manuzzi per 4 volte su 6 l’ha fatto col risultato di 2-1: Reggiana, Spezia, Venezia, Sampdoria.

Attenzione, mai Modena-Cesena è terminato con l’1-2 nei campionati professionistici.

Per vedere il primo gol nel derby giocato in casa dei gialloblù gli spettatori dovettero aspettare fino al quinto incrocio, quando al decimo turno del 1977-1978 terminò per 0-1 (De Falco all’81’). E non è migliore la situazione che emerge dai più recenti incroci, perché contiamo soltanto 4 centri negli ultimi 6 Modena-Cesena, spareggi compresi.

Il bilancio dei 23 incontri disputati racconta di 9 vittorie gialloblù, 10 segni X, 4 successi bianconeri, 20 gol fatti dai locali contro le 9 reti messe a segno dagli ospiti.

Situazione in classifica.

Modena con 43 punti (12V – 7X – 9P con 37GF e 24GS), 21 dei quali sul proprio campo (6V – 3X – 5P con 20GF e 13GS). Soltanto 4 sconfitte negli ultimi 10 turni (e 14 punti fatti). Cesena che rincorre a 38 (11V – 5X – 12P con 36GF e 41GS), di cui 20 colti in trasferta (6V – 2X – 6P con 17GF e 20GS). La pochezza di 2 successi nelle ultime 10 giornate (e 7 punti fatti).

Com’ andato il turno settimane per le due compagini dell’Emilia Romagna.

Canarini sconfitti a Chiavari dalla Virtus Entella per 2-1.

Cavallucci KO fra le mura di casa dal Monza per 3-1.

TUTTI I PRECEDENTI A MODENA (SERIE A E SERIE B)*

23 incontri disputati

9 vittorie Modena

10 pareggi

4 vittorie Cesena

20 gol fatti Modena

9 gol fatti Cesena

LA PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Cesena 0-0, 5° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Cesena 0-1, 34° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche lo spareggio promozione al termine della stagione 2013/2014.