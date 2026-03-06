Como a Cagliari: dalla cinquina di Dell’Omodarme al gol decisivo dell’ex Oliveira
Nella sua storia calcistica il como ha espugnato Cagliari soltanto in 3 occasioni, tutte in cadetteria.
Nel 1959-1960 alla 33esima giornata fu 1-5 con una cinquina di reti di Dell’Omodarme ai minuti 14, 16, 21, 56, 83 e gol della bandiera di Busetto all’80’. Nel 1983-1984 al 30esimo turno fu 1-2 per via dei centri di Tempestilli al 55’, Piras al 64’, Fusi al 66’. Infine, nel 2001-2002 ecco lo 0-1 alla 34esima giornata con centro dell’ex (145 gare e 45 marcature da rossoblù) Oliveira al 43’.
Complessivamente, A più B, sono 23 i Cagliari-Como di campionato. Padroni di casa con 14 vittorie, 6 segni X, 3 (le già ricordate) sconfitte, 36 reti marcate a fronte di 21 gol incassati. L’anno scorso terminò col punteggio di 1-1 (Piccoli al 44’ e Cutrone al 53’).
Terminiamo questa carrellata storica ricordando il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, del girone d’andata al Sinigaglia.
Situazione in classifica.
Rossoblù a 30 punti (7V – 9X – 11P con 29GF e 36GS), di cui 16 sul proprio campo (4V – 4X – 5P con 15GF e 15GS). Vengono da 2 segni X in fila e non vincono dalla 23esima giornata. Biancoblù a quota 48 (13V – 9X – 5P con 44GF e 20GS), 22 dei quali in trasferta (6V – 4X – 3P con 20GF e 10GS). Sono reduci da 2 successi in fila in Serie A ma, anche, dallo 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter.
Quanto peserà l’impegno infrasettimanale per gli uomini di Fabregas?
CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)
23 incontri disputati
14 vittorie Cagliari
6 pareggi
3 vittorie Como
36 gol fatti Cagliari
21 gol fatti Como
PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Como 2-2, 33° giornata 1931/1932
ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO
Cagliari-Como 1-1, 2° giornata 2024/2025
