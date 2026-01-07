Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio e Fiorentina agli antipodi dei clean sheet. Il mal di trasferta dei viola

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:23Le Statistiche
Redazione Footstats

Sta pareggiando molto in questa fase della stagione la Lazio (tre pari nelle ultime cinque). La Fiorentina è contemporaneamente la squadra che ha fatto meno punti in trasferta (solo 4), una delle due formazioni che non hanno mai vinto fuori casa (l’altra è il Pisa), però ha anche vinto due delle ultime tre gare giocate in A, che non è che sia un’impresa particolare in senso assoluto, ma se teniamo conto del fatto che fino alla 16esima non aveva mai ottenuto nemmeno una vittoria, è di per sé una notizia.

Da dieci partite a questa parte, la Lazio va a segno contro la Fiorentina in casa. L’ultima volta che è rimasta all’asciutto all’Olimpico contro i viola, è accaduto il 6 ottobre 2013 (0-0).

Lazio e Fiorentina sono praticamente agli antipodi per quanto riguarda i clean sheet (le gare terminate senza subire gol). I biancocelesti sono in vetta con 9 gare terminate con la porta inviolata, assieme a Milan e Como. I viola invece con la Cremonese, nell’ultimo turno di campionato, hanno potuto festeggiare il terzo clean sheet della stagione, dopo che prendevano reti da 12 partite di fila.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)
76 incontri disputati
38 vittorie Lazio
23 pareggi
15 vittorie Fiorentina
128 gol fatti Lazio
70 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA
1931/1932 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-0, 24° giornata
L’ULTIMA SFIDA A ROMA
2024/2025 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-2, 22° giornata

