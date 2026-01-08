Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partenze diesel del Cagliari. Vincere a Cremona sarebbe un'impresa...storica

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:28Le Statistiche
Redazione Footstats

La Cremonese è alle prese con un momento non facile in termini di risultati e, almeno per la trasferta di Firenze, anche in termini di gioco. Un solo punto nelle ultime quattro gare per i grigiorossi che devono evitare di farsi risucchiare in basso dopo aver fatto un mezzo miracolo nella prima parte della stagione. Il Cagliari, che ha lo stesso, identico ruolino di marcia in casa e fuori (nove punti fatti sia alla Domus Arena che lontano dalle mura di casa), ha l’obiettivo di raggiungere proprio la Cremonese, a quota 21.

Impresa non facile, anche perché i sardi hanno vinto una sola volta in terra lombarda e anche diverso tempo fa ormai. E’ accaduto il 3 maggio 1992 grazie ad un gol di Fonseca (0-1). Le tre partite che ci sono state dopo di questa sono state vinte dai padroni di casa che possono vantare 8 vittorie su 10 incontri allo Zini.

Le partenze, per così dire, diesel caratterizzano il Cagliari. Intanto la squadra di Pisacane non ha segnato nemmeno un gol nel primo quarto d’ora e solamente due reti nella prima mezz’ora. Nel primo caso il record negativo è condiviso con il Bologna. Nel secondo invece è un primato negativo in solitario.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)
10 incontri disputati
8 vittorie Cremonese
1 pareggio
1 vittoria Cagliari
18 gol fatti Cremonese
6 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A CREMONA
1931/1932 Serie B Cremonese vs Cagliari 1-0, 3° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CREMONA
1995/1996 Serie A Cremonese vs Cagliari 3-1, 23° giornata

© Riproduzione riservata
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
