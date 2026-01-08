Le partenze diesel del Cagliari. Vincere a Cremona sarebbe un'impresa...storica

La Cremonese è alle prese con un momento non facile in termini di risultati e, almeno per la trasferta di Firenze, anche in termini di gioco. Un solo punto nelle ultime quattro gare per i grigiorossi che devono evitare di farsi risucchiare in basso dopo aver fatto un mezzo miracolo nella prima parte della stagione. Il Cagliari, che ha lo stesso, identico ruolino di marcia in casa e fuori (nove punti fatti sia alla Domus Arena che lontano dalle mura di casa), ha l’obiettivo di raggiungere proprio la Cremonese, a quota 21.

Impresa non facile, anche perché i sardi hanno vinto una sola volta in terra lombarda e anche diverso tempo fa ormai. E’ accaduto il 3 maggio 1992 grazie ad un gol di Fonseca (0-1). Le tre partite che ci sono state dopo di questa sono state vinte dai padroni di casa che possono vantare 8 vittorie su 10 incontri allo Zini.

Le partenze, per così dire, diesel caratterizzano il Cagliari. Intanto la squadra di Pisacane non ha segnato nemmeno un gol nel primo quarto d’ora e solamente due reti nella prima mezz’ora. Nel primo caso il record negativo è condiviso con il Bologna. Nel secondo invece è un primato negativo in solitario.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

10 incontri disputati

8 vittorie Cremonese

1 pareggio

1 vittoria Cagliari

18 gol fatti Cremonese

6 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1931/1932 Serie B Cremonese vs Cagliari 1-0, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

1995/1996 Serie A Cremonese vs Cagliari 3-1, 23° giornata