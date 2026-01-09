È sfida che viaggia a una media di 3,3 gol ogni 90 minuti di gioco!

Dopo aver saltato la scorsa stagione, causa permanenza dei neroverdi in cadetteria, torna nel palinsesto della Serie A l’incrocio Roma-Sassuolo. Appuntamento per sabato pomeriggio all’Olimpico. Il bilancio dei precedenti in campionato, 11, racconta di 5 vittorie capitoline, 5 segni X 1 successo emiliano, 22 gol marcati dai padroni di casa a fronte dei 15 fatti dagli ospiti.

L’ultima volta fu 1-0, con l’ex Pellegrini man of the match al 50’.

L’anno precedente, 2022-2023, c’era stato il 3-4: doppietta di Laurienté fra il 13’ e il 18’, Zalewski al 26’, Berardi al 49’ del primo tempo, Dybala al 50’, Pinamonti al 75’, Wijnaldum al 94’.

Quest’ultimo rappresenta lo scontro diretto all’Olimpico con più marcature in A.

E a proposito di gol… Ammontano a 37 quelli in casa della Maggica, per una media di 3,3/match.

Soltanto 1 volta c’è scappato il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0. Mentre in 9 faccia a faccia sono andate a rete entrambe le compagini in campo.

La situazione in classifica.

Roma con 36 punti (12V – 0X – 7P con 22GF e 12GS), la metà esatta, 18, in casa (6V – 0X – 3P con 11GF e 5GS). Nelle ultime 5 giornate ha alternato vittorie (Como, Genoa, Lecce) e sconfitte (Juventus, Atalanta). Sassuolo che si trova a quota 23 (6V – 5X – 8P con 23GF e 25GS), la metà circa, 12, in trasferta (3V – 3X – 3P con 12GF e 11GS). Non ha colto successi negli ultimi 5 turni, 3 pareggi (Milan, Bologna, Parma) e 2 stop (Torino, Juventus). L’ultimo colpo da tre punti? Alla 14esima giornata, 3-1 casalingo sulla Fiorentina.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

11 incontri disputati

5 vittorie Roma

5 pareggi

1 vittoria Sassuolo

22 gol fatti Roma

15 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Sassuolo 1-1, 12° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Sassuolo 1-0, 29° giornata 2023/2024