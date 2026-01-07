Da gialloblù chi ha la meglio fra Cuesta e Chivu? Tutto inedito al Tardini

Tutto inedito nel match del Tardini!

Perché mai prima di quest’oggi Carlos Cuesta, Parma, e Cristian Chivu, Inter, erano stati avversari nel massimo campionato italiano.

Non solo.

L’allenatore gialloblù non aveva ancora incrociato il Biscione, mentre il mister nerazzurro sarà alla prima contro i (suoi) Ducali.

Perché…

Chivu torna nello stadio che lo ha visto affrontare le prime prove come allenatore di Serie A. Perché la scorsa stagione occupò, in corsa, la panchina degli emiliani. In 13 impegni raccolse 3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, per complessivi 16 punti e un ritmo di 1,23/match. Soprattutto, conquistò quella salvezza per cui era stato chiamato in causa dalla dirigenza gialloblù.

Anche il suo successore, Cuesta, è alla prima esperienza nel massimo campionato italiano come head coach. In questi 17 turni ha conquistato 4 successi, 6 segni X, 7 battute d’arresto. Insomma, 18 punti per una media di 1,05/match.

Riassumendo: andature simili per i due tecnici che si sono passati la panchina dei Crociati.

Fra qualche ora aggiorneremo le statistiche dei testa a testa fra coach e delle sfide fra mister e squadra.

Soprattutto, scopriremo chi avrà avuto la meglio fra Cuesta e Chivu.

PS: nella stagione scorsa l’oggi interista raccolse oltre il 50% dei pareggi nella sua avventura in Emilia Romagna. In questo torneo, invece, non sembra avere mezze misure alla guida della Beneamata, o vince oppure perde.