Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Derby di Roma, Sarri-Gasperini all’insegna del 3-4-3

Derby di Roma, Sarri-Gasperini all’insegna del 3-4-3TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 17:35Le Statistiche
di Redazione Footstats

Derby della capitale con un bel po’ di candeline quello che attende mister Gian Piero Gasperini. Perché l’allenatore giallorosso, alla sua prima stracittadina con vista sul Tevere, taglierà il traguardo delle 750 panchine nei campionati professionistici italiani, A più cadetteria più C, spareggi post regular season compresi.
Il curriculum sportivo del mister di Grugliasco recita: 344 vittorie, 184 pareggi, 221 sconfitte (per 528 match a punti).
Ad accoglierlo nelle vesti di padrone di casa quel Maurizio Sarri tornato sulla panchina della Lazio dopo un anno di pausa.
Tre-quattro-tre!
No, non sarà lo schema che entrambi gli allenatori schiereranno sul prato dell’Olimpico nel lunch match. Bensì è la contabilità che emerge dai Sarri-Gasperini di campionato: 3 successi per parte e 4 match chiusi in parità. Anche sul fronte marcatore, stavolta, è equilibrio perfetto: 13-13.
Conteggiando anche le statistiche prodotte dai Gasperini-Sarri ci accorgiamo che in occasione del derby gli incroci fra i due faranno 20! Soprattutto, che dagli ultimi 7 testa a testa l’equilibrio regna sovrano: 3 pareggi (in occasione delle prime 3 sfide di questa serie), poi un alternarsi di affermazioni Sarri-Gasperini-Sarri-Gasperini. Non solo. Il biancoceleste s’è imposto con le sue squadre abili a marcare prima 2 e poi 3 gol. Il giallorosso ha avuto la meglio con le sue squadre in grado di rifilare agli avversari prima 2 e poi 3 gol.
Buttando uno sguardo ai Sarri-Roma e Gasperini-Lazio?
Previsioni incerte! Perché il toscano contro la Maggica vanta 6 successi, 3 segni X, 6 sconfitte in Serie A. Mentre il piemontese contro gli Aquilotti fa 11 vittorie, 9 pareggi, 11 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E GASPERINI IN CAMPIONATO
6 vittorie Sarri
8 pareggi
5 vittorie Gasperini
23 gol fatti squadre di Sarri
21 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA ROMA IN CAMPIONATO
6 vittorie Sarri
3 pareggi
6 vittorie Roma
20 gol fatti dalle squadre di Sarri
15 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA LAZIO IN CAMPIONATO
11 vittorie Gasperini
9 pareggi
11 vittorie Lazio
42 gol fatti dalle squadre di Gasperini
45 gol fatti dalla Lazio

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Roma, Gasperini pronto al suo primo derby: "Speriamo sia sereno. Con Sarri rispetto... Roma, Gasperini pronto al suo primo derby: "Speriamo sia sereno. Con Sarri rispetto reciproco"
Roma, più cross per Ferguson e pressione dai mediani: le mosse di Gasperini per il... Roma, più cross per Ferguson e pressione dai mediani: le mosse di Gasperini per il derby
Roma, Gasperini sfida Sarri: il bilancio di venti anni di duelli in campo Roma, Gasperini sfida Sarri: il bilancio di venti anni di duelli in campo
Altre notizie Le Statistiche
Derby di Roma, Sarri-Gasperini all’insegna del 3-4-3 Derby di Roma, Sarri-Gasperini all’insegna del 3-4-3
Riccardo Orsolini fa 250 ma ha nel Genoa la sua kryptonite Riccardo Orsolini fa 250 ma ha nel Genoa la sua kryptonite
La Lazio fa meglio solo del Pisa. La Roma è dietro solo la Juventus. La Lazio fa meglio solo del Pisa. La Roma è dietro solo la Juventus.
Sabato pomeriggio Tudor scriverà un record contro Zanetti Sabato pomeriggio Tudor scriverà un record contro Zanetti
Il Verona ha già fermato una capolista. La Juventus vuole fare come con Allegri Il Verona ha già fermato una capolista. La Juventus vuole fare come con Allegri
Se Lecce e Cagliari bissano il 2004 supereranno i 50 gol Se Lecce e Cagliari bissano il 2004 supereranno i 50 gol
Arbitri 4^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 4^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Reggiana-Catanzaro e quel risultato che manca da oltre 23.000 giorni Reggiana-Catanzaro e quel risultato che manca da oltre 23.000 giorni
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
4 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
5 Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni: Tudor pensa a Vlahovic e Adzic dal 1'
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Immagine top news n.1 Acerbi: "Nessuno potrà togliermi l'orgoglio di aver fatto 2 finali di Champions in 3 anni"
Immagine top news n.2 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.3 Speciale Adzic, l'intermediario: "Manna a casa sua il 23 dicembre per convincerlo"
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor attacca: "Ho visto tanta scorrettezza nei giudizi su Kelly"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri fa il punto: "Leao spero ci sia con il Napoli, Maignan torna con il Lecce"
Immagine top news n.6 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.7 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.2 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.3 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.4 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.2 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Napoli da rivedere. Milan, a Udine per la continuità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Immagine news Serie A n.2 Ferrari: "Essere il dg della Fiorentina è una grandissima e bellissima responsabilità"
Immagine news Serie A n.3 Acerbi e il gol contro il Barça: "Ho pensato a tutta la carriera. PSG? Niente da rimproverarci"
Immagine news Serie A n.4 Totti: "Io e Dybala completamente diversi. Italia? Non sopportabile non andare al Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Segna ancora Belotti, questa volta su rigore: è 2-1 Cagliari sul Lecce al 71'
Immagine news Serie A n.6 Napoli, serata complicata. Marcolin: "Ma con il City non c'è un abisso di differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Donati sulla contestazione dei tifosi: "Dobbiamo rimanerne fuori"
Immagine news Serie B n.2 A Palermo mancano i gol, ma non lo spettacolo: contro il Bari si va al riposo sullo 0-0
Immagine news Serie B n.3 Spezia a secco di reti al Picco: contro la Juve Stabia per evitare un record negativo
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Sudtirol 2-2, le pagelle: Ghedjemis incisivo, Merkaj non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, un tempo per parte fra Frosinone e Sudtirol: l'anticipo dello Stirpe finisce 2-2
Immagine news Serie B n.6 Monza-Sampdoria, i convocati di Bianco: Carboni e Colpani ci sono. Tre gli assenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno risponde a Guarascio: "Ci comunichi il valore che attribuisce al Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati: al Rimini il derby, l'Arezzo cade con Guidonia. Ravenna rimonta e 1° posto
Immagine news Serie C n.3 La Cavese protesta per il divieto di trasferta: "Decisione che lede l'immagine della città"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, S. Rosso: "Grande unione fra squadra e tifosi. Per vincere serve l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, l'assalto a Bruzzaniti è solo rimandato: a gennaio riprenderanno le trattative
Immagine news Serie C n.6 Napoli (sindaco Salerno): "Pronti per il nuovo Arechi, ragioniamo per Euro 2032"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Braghin sul sorteggio: "Nessuno è imbattibile, orgogliosi di essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, via al primo turno: apre Venezia-Napoli Women. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 UEFA Women's Champions League 2025/26, la Roma pesca Barça, Chelsea e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women's Champions League, le avversarie della Juve: ci sono Bayern e United
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…