Derby di Roma, Sarri-Gasperini all’insegna del 3-4-3

Derby della capitale con un bel po’ di candeline quello che attende mister Gian Piero Gasperini. Perché l’allenatore giallorosso, alla sua prima stracittadina con vista sul Tevere, taglierà il traguardo delle 750 panchine nei campionati professionistici italiani, A più cadetteria più C, spareggi post regular season compresi.

Il curriculum sportivo del mister di Grugliasco recita: 344 vittorie, 184 pareggi, 221 sconfitte (per 528 match a punti).

Ad accoglierlo nelle vesti di padrone di casa quel Maurizio Sarri tornato sulla panchina della Lazio dopo un anno di pausa.

Tre-quattro-tre!

No, non sarà lo schema che entrambi gli allenatori schiereranno sul prato dell’Olimpico nel lunch match. Bensì è la contabilità che emerge dai Sarri-Gasperini di campionato: 3 successi per parte e 4 match chiusi in parità. Anche sul fronte marcatore, stavolta, è equilibrio perfetto: 13-13.

Conteggiando anche le statistiche prodotte dai Gasperini-Sarri ci accorgiamo che in occasione del derby gli incroci fra i due faranno 20! Soprattutto, che dagli ultimi 7 testa a testa l’equilibrio regna sovrano: 3 pareggi (in occasione delle prime 3 sfide di questa serie), poi un alternarsi di affermazioni Sarri-Gasperini-Sarri-Gasperini. Non solo. Il biancoceleste s’è imposto con le sue squadre abili a marcare prima 2 e poi 3 gol. Il giallorosso ha avuto la meglio con le sue squadre in grado di rifilare agli avversari prima 2 e poi 3 gol.

Buttando uno sguardo ai Sarri-Roma e Gasperini-Lazio?

Previsioni incerte! Perché il toscano contro la Maggica vanta 6 successi, 3 segni X, 6 sconfitte in Serie A. Mentre il piemontese contro gli Aquilotti fa 11 vittorie, 9 pareggi, 11 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

8 pareggi

5 vittorie Gasperini

23 gol fatti squadre di Sarri

21 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA ROMA IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

3 pareggi

6 vittorie Roma

20 gol fatti dalle squadre di Sarri

15 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

11 vittorie Gasperini

9 pareggi

11 vittorie Lazio

42 gol fatti dalle squadre di Gasperini

45 gol fatti dalla Lazio