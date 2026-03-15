I secondi tempi sorridono al Milan...i minuti di recupero alla Lazio

22 punti sui 37 totali, la Lazio targata Maurizio Sarri li ha raccolti nel proprio stadio, all’Olimpico di Roma. Il Milan dopo aver visto interrompersi la sua lunga serie positiva alla 26esima giornata, sta provando a ricostruirne un’altra ed ha ottenuto due vittorie nelle ultime due gare.

Nelle gare di campionato giocate a Roma…comanda il Milan. Rossoneri in vantaggio come vittorie rispetto ai biancocelesti: 25 a 21. Ma è indubbiamente il pareggio il risultato più ricorrente in quanto si è verificato 38 volte su 84 sfide complessive.

Prima dello svolgimento di questa giornata, il Milan era la squadra ad aver beneficiato del maggior numero di rigori a favore, sette, così come il Genoa. Ma ne ha avuti anche sette contro, che non è un record negativo solo perché il Napoli è a quota otto.

Rimarchevole il dato dei punti guadagnati nei secondi tempi da Allegri e i suoi. Rispetto ai risultati ottenuti all’intervallo, siamo ad un +17 che pone questa squadra sopra a tutte le altro per questa particolare classifica.

Attenzione ai minuti di recupero (sia dei primi che dei secondi tempi): la Lazio è riuscita a segnare la bellezza di sette gol in questo frangente di gara. Meglio ha fatto solo la Juventus con otto.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

84 incontri disputati

21 vittorie Lazio

38 pareggi

25 vittorie Milan

112 gol fatti Lazio

101 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Lazio vs Milan 0-0, 25° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Lazio vs Milan 2-2, 3° giornata