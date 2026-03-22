Fabregas col Pisa fa centro e va avanti a forza tre. Un faccia a faccia inedito

Per la prima volta si incrociano in panchina Cesc Fabregas e Oscar Hiljemark, due tecnici giovani e con poca esperienza da allenatore. Il catalano è da due stagioni e mezzo alla guida della prima squadra del Como, mentre lo svedese è da poche settimane al timone del Pisa. Un faccia a faccia questo, totalmente inedito.

Esistono procedenti solamente tra Fabregas e il Pisa. L’ex centrocampista ha incontrato la formazione nerazzurra due volte. E per due volte ha fatto centro, nel senso che ha portato a casa i tre punti: una volta in B e una volta in A (all’andata in questo campionato).

Non solo, il suo Como ha realizzato tre gol in entrambe le circostanze, subendo una sola rete. Una bella media sicuramente, anche se non facile da confermare.

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS PISA

2 vittorie Fabregas

0 pareggi

0 vittorie Pisa

6 gol fatti squadre Fabregas

1 gol fatto Pisa