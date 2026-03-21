Il peggior attacco e pochi marcatori, eppure il Parma... La Cremo a zero in A al Tardini

Nell’ultimo turno di campionato, si è interrotta la serie migliore del Parma dall’inizio della stagione ad oggi. La formazione allenata da Cuesta era arrivata a conseguire cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie e due pareggi, prima di essere battuta nettamente dal Torino per 4-1.

Quanto alla Cremonese, è da lungo tempo in crisi di risultati e ha così vanificato l’ottima prima parte di stagione fatta. Non vince una gara dal 7 dicembre scorso ed ha raccolto solamente 4 punti nelle ultime 15 partite. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che è stata travolta dalla Fiorentina all’ultima giornata, si capisce pienamente il perché sia stato esonerato Nicola e al suo posto sia stato chiamato Giampaolo che sarà quest’oggi alla sua prima sulla panchina grigiorossa.

In Serie A, la Cremonese non è mai riuscita ad espugnare il campo di Parma, anzi. Per tre volte su quattro ad imporsi sono stati proprio gli emiliani e in più troviamo un pareggio risalente all’autunno del 1991. Il successo più recente dei grigiorossi risale all’autunno del 2021 ma è stato ottenuto in Serie B (1-2).

Il Parma ha il peggior attacco di tutto il campionato, in coabitazione con il Lecce ed è una squadra che si trova più a suo agio in trasferta che in casa: 20 i punti fatti lontano dal Tardini contro i 14 tra le mura amiche. I 10 marcatori diversi rappresentano anche in questo caso un minimo per la A,

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

25 incontri disputati

13 vittorie Parma

7 pareggi

5 vittorie Cremonese

34 gol fatti Parma

18 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1930/1931 Serie B Parma vs Cremonese 0-1, 28° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2023/2024 Serie B Parma vs Cremonese 1-1, 37° giornata