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L'unico rigore sbagliato dal Pisa? Proprio contro il Como. Le partenze sprint lariane

L'unico rigore sbagliato dal Pisa? Proprio contro il Como. Le partenze sprint larianeTUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:00Le Statistiche
Redazione Footstats

E’ un Como assolutamente in palla quello che sta provando con le unghie e con i denti a riuscire nell’impresa di agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Quattro vittorie di fila prima della partita odierna contro il Pisa per i lariani e un quarto posto a portata di mano.

Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la seconda vittoria stagionale per i nerazzurri toscani che hanno avuto un sussulto d’orgoglio contro il Cagliari, ma c’è da sottolineare il fatto che la squadra prima allenata da Gilardino e ora da Hiljemark è l’unica formazione di A a non aver ancora ottenuto una vittoria in trasferta.

Il Pisa, prima dello svolgimento di queste prime partite della 30esima giornata era la squadra che aveva avuto il maggior numero di rigori a favore in Serie A (7) al pari di Milan e Genoa. Di questi 7 uno solo è stato sbagliato: lo ha fallito Nzola…proprio contro il Como all’andata.

Attenzione alle partenze sprint del Como che ha segnato la bellezza di nove reti nei primi 15 minuti e 15 nella prima mezz’ora. Solo il Napoli ha fatto meglio in entrambi i casi grazie al gol segnato da McTominay venerdì contro il Cagliari: ma ora i lariani avranno la possibilità di riprendersi questi primati particolari.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B, SERIE C)
15 incontri disputati
5 vittorie Como
7 pareggi
3 vittorie Pisa
18 gol fatti Como
12 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A COMO
1948/1949 Serie B Como vs Pisa 5-1, 12° giornata
L’ULTIMA SFIDA A COMO
2023/2024 Serie B Como vs Pisa 3-1, 30° giornata

© Riproduzione riservata
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