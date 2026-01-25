L'incredibile ruolino a braccetto di Sassuolo e Cremonese. E in Emilia...

Continua il momento difficile per il Sassuolo che non vince dalla 14esima giornata, ovvero dal 6 dicembre scorso quando batté in casa la Fiorentina. Dopo quel successo ha fatto solamente tre punti in sette partite. Incredibile ma vero, anche la Cremonese ha lo stesso ruolino di marcia dei neroverdi. Dopo aver battuto il Lecce il 7 dicembre, la squadra allenata da Nicola ha pareggiato tre gare e ne ha perse quattro.

In Sassuolo-Cremonese è vietato pareggiare. Questo ci dicono le sei partite disputate in campionato, in Emilia, tra queste due squadre. Che però si sono spartite le vittorie esattamente a metà: tre per parte. L’unica gara disputata per la Serie A ha visto prevalere i padroni di casa con il punteggio di 3-2. Il 6 marzo 2023 fu Bajrami in pieno recupero a dare vittoria e tre punti ai neroverdi, al termine di una gara emozionante.

Il Sassuolo è una delle squadre che parte più forte in Serie A. Nei primi 15 minuti di gioco, la compagine guidata da Grosso ha realizzato sei gol. Prima dello svolgimento parziale di questo turno, meglio dei neroverdi aveva fatto solo l’Inter con otto.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A, SERE B E SERIE C)

6 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

0 pareggi

3 vittorie Cremonese

10 gol fatti Sassuolo

13 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2000/2001 Serie C2 Sassuolo vs Cremonese 2-1, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2024/2025 Serie B Sassuolo vs Cremonese 1-4, 4° giornata