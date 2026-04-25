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La mezz'ora di (quasi) digiuno leccese. La vittoria che manca in Serie A

La mezz'ora di (quasi) digiuno leccese. La vittoria che manca in Serie ATUTTO mercato WEB
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Oggi alle 15:10Le Statistiche
Redazione Footstats

Cinque soli punti fatti nel girone di ritorno, otto sconfitte nelle ultime nove partite, anche se alcune di queste assolutamente immeritate. Con questi numeri il Verona si appresta a scivolare in Serie B, in compagnia del Pisa e di un’altra da decidere tra Cremonese e Lecce per l’appunto.

Per l’appunto perché i salentini saranno gli avversari dei veneti nella partita odierna. Lecce che ha fatto un punto nell’ultimo turno di campionato, dopo che aveva perso la quattro partite precedenti.

La formazione allenata da Di Francesco è quella che ha il peggior attacco in Serie A, con 22 gol all’attivo. Ma anche il Verona non scherza perché è appena sopra con 23. Con queste premesse non dobbiamo aspettarci una valanga di gol in questo match.

Ci sono solo tre vittorie dei giallorossi in casa del Verona per quanto riguarda i campionati di Serie A e Serie B, ma nessuna di queste è arrivata nella massima categoria. La terza e ultima è quella del 5 ottobre 2018, uno 0-2 con gol di La Mantia e Mancosu.

Per il Verona troviamo una sfilza di ultimi posti: solo 5 clean sheet, 10 giocatori diversi mandati a segno, 12 punti persi nei secondi tempi rappresentano tutti primati negativi almeno per questa stagione.

Per il Lecce la grande difficoltà nel segnare si espleta maggiormente tra il 31’ e il 60’. In questo segmento di gara i pugliesi sono andati in gol solamente quattro volte e sono la peggiore squadra di A.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
23 incontri disputati
11 vittorie Verona
9 pareggi
3 vittorie Lecce
39 gol fatti Verona
19 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A VERONA
1929/1930 Serie B Verona vs Lecce 0-1, 8° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Lecce 1-1, 36° giornata

© Riproduzione riservata
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