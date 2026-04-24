Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001

Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Le Statistiche
Redazione Footstats

L’ultimo pareggio ad occhiali al termine di un Genoa-Como risale alla stagione 1972-1973. Successivamente, per 7 scontri diretti, almeno una delle due squadre in campo è andata a segno. Biancoblù OK nelle ultime 3 trasferte in Liguria: 1 vittoria (nel 2003-2004, 0-1 con Belingheri al 51’ su rigore) e 2 pareggi (entrambi per 1-1: nel 2022-2023 Coda al 17’ su rigore e Cerri al 67’; nel 2024-2025 Da Cunha al 17’ e Vogliacco al 92’).
Il più recente segno 1 in schedina è del 2001-2002, 2-1 grazie a una doppietta di Carparelli fra il 2’ e il 54’, intervallata dal centro di Zanini al 20’.
La vistosa frenata della squadra di Fabregas in questo ultimo periodo del campionato non cancella quanto di buono fino ad oggi fatto.
Lo certificano, fra l’altro, alcune statistiche stagionali di rendimento.
Per clean sheet, vale a dire match chiusi a porta inviolata, i biancoblù sono a 15, in seconda piazza, a una lunghezza dall’Inter. Sul fronte delle coop del gol, ovvero i giocatori mandati a rete dallo scorso agosto in poi, i Lariani sono a quota 17, in terza piazza dietro soltanto a Napoli e Juventus.
L’unico dubbio è sul peso del KO rimediato martedì in Coppa Italia nel prossimo impegno del Ferraris.
Situazione in classifica dopo 33 giornate disputate.
Genoa con 39 punti (10V – 9X – 14P con 40GF e 46GS), di cui 22 sul proprio campo (6V – 4X – 7P con 21GF e 22GS). Como a quota 58 (16V – 10X – 7P con 57GF e 28GS), 26 dei quali in trasferta (7V – 5X – 4P con 23GF e 13GS).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)
15 incontri disputati
8 vittorie Genoa
6 pareggi
1 vittoria Como
18 gol fatti Genoa
10 gol fatti Como

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Genoa-Como 3-1, 6° giornata 1949/1950

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Genoa-Como 1-1, 12° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino" Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Ekhator racconta i suoi allenatori: "Il ct Baldini sa quel che fa. Ecco cosa mi dice... Ekhator racconta i suoi allenatori: "Il ct Baldini sa quel che fa. Ecco cosa mi dice De Rossi"
De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. Le ultime sul Genoa... De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. Le ultime sul Genoa
Altre notizie Le Statistiche
Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001 Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001
Bologna-Roma è la partita dei rigori. Senza penalty la classifica di A sarebbe… Bologna-Roma è la partita dei rigori. Senza penalty la classifica di A sarebbe…
Arbitri 34^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 34^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo
La differenza fra Allegri e Spalletti? È un 10 per cento di… La differenza fra Allegri e Spalletti? È un 10 per cento di…
Napoli, fra seconda e quarta piazza. Cremonese, lo storico gol di Gualco Napoli, fra seconda e quarta piazza. Cremonese, lo storico gol di Gualco
Attento Milan, dopo lo 0-0 di Torino c’è – anche – un 1-6 con la Juventus Attento Milan, dopo lo 0-0 di Torino c’è – anche – un 1-6 con la Juventus
Segnano in pochi per Sudtirol e Mantova. La vittoria firmata da un nipote d’arte Segnano in pochi per Sudtirol e Mantova. La vittoria firmata da un nipote d’arte
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.1 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine top news n.2 Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri
Immagine top news n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Claudio Ranieri, e adesso? A giugno rifiutò il ruolo di CT, ora può tornare d'attualità
Immagine top news n.5 Ranieri ha pagato l'essere ancora troppo allenatore e poco senior advisor. Il retroscena
Immagine top news n.6 Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi Milan
Immagine top news n.7 Spalletti vuole Alisson per la sua Juve, il portiere apre ai bianconeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.2 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.4 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gianni Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine news Serie A n.2 Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importanti"
Immagine news Serie A n.3 Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Dobbiamo abbattere le disattenzioni. Verona la gara più importante"
Immagine news Serie A n.6 Tutti pazzi per Rowe: le big di Premier (e non solo) lo seguono, il futuro a Bologna è in bilico
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, si cerca una soluzione alla battaglia legale tra Tey e Manfredi: parti a lavoro
Immagine news Serie B n.2 Il Monza stasera non può sbagliare: Venezia e Frosinone spettatrici interessate. C'è in ballo la A
Immagine news Serie B n.3 Entella-Padova, incontro-scontro tra due amici presidenti. Gozzi: "Banzato profilo di alto livello"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Modena: brianzoli a caccia di punti per la promozione in A
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Bari: tra sogno playoff e incubo retrocessione, brividi al Partenio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, tutto negli ultimi 90'. Che non dovranno evitare profonde riflessione su un'annata nera
Immagine news Serie C n.2 Ravenna matematicamente miglior terza di Serie C. Anche senza scendere in campo domenica
Immagine news Serie C n.3 Fra un compratore da trovare e il progetto Stadio-Clinica, a Terni sono giorni decisivi
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.5 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.6 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?