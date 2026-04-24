Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001

L’ultimo pareggio ad occhiali al termine di un Genoa-Como risale alla stagione 1972-1973. Successivamente, per 7 scontri diretti, almeno una delle due squadre in campo è andata a segno. Biancoblù OK nelle ultime 3 trasferte in Liguria: 1 vittoria (nel 2003-2004, 0-1 con Belingheri al 51’ su rigore) e 2 pareggi (entrambi per 1-1: nel 2022-2023 Coda al 17’ su rigore e Cerri al 67’; nel 2024-2025 Da Cunha al 17’ e Vogliacco al 92’).

Il più recente segno 1 in schedina è del 2001-2002, 2-1 grazie a una doppietta di Carparelli fra il 2’ e il 54’, intervallata dal centro di Zanini al 20’.

La vistosa frenata della squadra di Fabregas in questo ultimo periodo del campionato non cancella quanto di buono fino ad oggi fatto.

Lo certificano, fra l’altro, alcune statistiche stagionali di rendimento.

Per clean sheet, vale a dire match chiusi a porta inviolata, i biancoblù sono a 15, in seconda piazza, a una lunghezza dall’Inter. Sul fronte delle coop del gol, ovvero i giocatori mandati a rete dallo scorso agosto in poi, i Lariani sono a quota 17, in terza piazza dietro soltanto a Napoli e Juventus.

L’unico dubbio è sul peso del KO rimediato martedì in Coppa Italia nel prossimo impegno del Ferraris.

Situazione in classifica dopo 33 giornate disputate.

Genoa con 39 punti (10V – 9X – 14P con 40GF e 46GS), di cui 22 sul proprio campo (6V – 4X – 7P con 21GF e 22GS). Como a quota 58 (16V – 10X – 7P con 57GF e 28GS), 26 dei quali in trasferta (7V – 5X – 4P con 23GF e 13GS).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

15 incontri disputati

8 vittorie Genoa

6 pareggi

1 vittoria Como

18 gol fatti Genoa

10 gol fatti Como

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Como 3-1, 6° giornata 1949/1950

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Como 1-1, 12° giornata 2024/2025