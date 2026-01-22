La più larga vittoria di Spalletti contro il Napoli? Altro che Inter o Roma…
Nello scorso dicembre, in occasione della 14esima giornata del girone d’andata, andò in scena il primo scontro diretto in Serie A fra gli allenatori Luciano Spalletti, Juventus, e Antonio Conte, Napoli. Al triplice fischio finale risultò vittorioso l’attuale azzurro che si impose col punteggio di 2-1.
Domenica pomeriggio sarà girato il secondo ciak allo Stadium.
L’ex Spalletti ha sfidato il Napoli già 16 volte in campionato, fra Serie A e cadetteria. La contabilità racconta di 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 24 gol marcati dalle sue squadre contro 17 reti incassate dagli avversari. Ha perso gli ultimi 2 faccia a faccia. Nel 2018-2019, al 18esimo turno, l’ultima affermazione, 1-0 dalla panchina dell’Inter.
Curiosità, la più larga vittoria di Spalletti contro il Napoli non è arrivata con l’Inter, tantomeno con la Roma. È datata stagione 1997-1998, un 5-0 dalla panchina dell’Empoli: Esposito al 24’, Cappellini su rigore al 37’, Pane al 50’, Florijancic al 76’ e 79’.
Bilancio in rosso, invece, per l’ex Conte contro la Juventus: 3 successi, 1 segno X, 5 battute d’arresto, 12 gol marcati a fronte di 19 reti incassate dai suoi club. Da quando allena il Napoli è imbattuto: pareggio a reti inviolate, 0-0, e vittoria per 2-1 l’anno scorso, 2-1 qualche settimana fa.
Con KO è andato KO? Arezzo, Atalanta, Inter.
TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E CONTE IN CAMPIONATO
0 vittorie Spalletti
0 pareggi
1 vittoria Conte
1 gol fatto squadra Spalletti
2 gol fatti squadra Conte
TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
6 vittorie Spalletti
5 pareggi
5 vittorie Napoli
24 gol fatti dalle squadre di Spalletti
17 gol fatti dal Napoli
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO
3 vittorie Conte
1 pareggio
5 vittorie Juventus
12 gol fatti dalle squadre di Conte
19 gol fatti dalla Juventus
