Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...

Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano rappresentano due delle migliori espressioni per quanto riguarda i tecnici presenti in panchina nel nostro campionato. L’allenatore toscano ha dato però diverse ‘lezioni’ al collega nato in Germania, ma siciliano di origine. Su sei incroci, quattro hanno visto vincitore il primo, che non ha mai perso quando giocava in casa, mentre ha subito una sola sconfitta in trasferta: in Fiorentina-Lazio 2-1 del 2024.

Sarri è in vantaggio in fatto di successi anche contro il Bologna, dove riparte da un 9-6. C’è però da dire che nell’ultima stagione in cui ha avuto modo di incontrare gli emiliani, ovvero quella 2023/24, ha perso due volte su due (andata e ritorno). In quel caso lì, fu bravo Thiago Motta ad incartarlo ben bene.

La Lazio è storicamente una delle peggiori squadre da affrontare per Italiano. Dieci i precedenti per lui contro i biancocelesti e ben sette le sconfitte. Però è anche vero che nell’ultima partita disputata quella del 16 marzo 2025, il suo Bologna ha offerto uno spettacolo incredibile, travolgendo i biancocelesti con un pesante 5-0.

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS ITALIANO

4 vittorie Sarri

1 pareggio

1 vittoria Italiano

11 gol fatti squadra Sarri

3 gol fatti squadra Italiano

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS BOLOGNA

9 vittorie Sarri

2 pareggi

6 vittorie Bologna

35 gol fatti squadre Sarri

17 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS LAZIO

2 vittorie Italiano

1 pareggio

7 vittorie Lazio

10 gol fatti squadre Italiano

18 gol fatti Lazio