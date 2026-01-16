Le panchine di Cagliari e Juventus sanno come fare gol

Nel girone d’andata, allo Stadium, fu l’Yildiz day! Perché il giovane talento juventino ribaltò lo svantaggio inziale (Esposito) in poco più di un quarto d’ora, l’ultimo della prima frazione. In questi giorni il fantasista turco ha accusato l’influenza e chissà se domani sarà della sfida…

Ammontano a 43 i precedenti a Cagliari in Serie A. Questo il bilancio: 10 vittorie rossoblù, 13 segni X, 20 successi bianconeri, 37 gol fatti dai locali contro 51 reti marcate dagli ospiti.

Soprattutto, Juventus OK da 4 incroci (3V – 1X), mentre l’ultimo segno 1 in schedina risale al 2019-2020 (2-0).

Curiosità, fra i punteggi che vanno di moda ci sono, anche, l’1-1 e lo 0-0. Non si vedono però, entrambi, da un bel po’ di tempo. Il pareggio ad occhiali dal 1996-1997, quello con un centro per parte dal 2005-2006.

Situazione in classifica.

Cagliari con 19 punti (4V – 7X – 9P con 21GF e 30GS), di cui 9 fra le mura di casa (2V – 3X – 4P con 10GF e 13GS). L’ultimo successo interno risale allo scorso 7 dicembre, 1-0 sulla Roma. Juventus a quota 39 (11V – 6X – 3P con 32GF e 16GS), 17 dei quali in trasferta (5V – 2X – 3P con 12GF e 8GS). L’ultimo stop esterno è del 7 dicembre, 1-2 incassato dal Napoli.

Attenzione alle panchine.

Perché con 5 gol pescati da Pisacane e da Spalletti (prima di lui Tudor) grazie ai cambi, quella rossoblù e quella bianconera risultano le squadre che hanno fatto meglio in questa statistica stagionale di rendimento.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

43 incontri disputati

10 vittorie Cagliari

13 pareggi

20 vittorie Juventus

37 gol fatti Cagliari

51 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Juventus 1-0, 19° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Juventus 0-1, 26° giornata 2024/2025