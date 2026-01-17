Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lo zero che la Roma vuol mantenere. E ce n'è un altro molto particolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50Le Statistiche
Redazione Footstats

Torino senza pareggi da nove gare. In questo frangente, la squadra granata ha vinto tre volte ma soprattutto ha perso in sei occasioni. Un andamento questo che ha portato la formazione allenata da Baroni nella parte destra, quella meno nobile, della classifica. Ma restando in tema pareggi, davanti ai granata ci sarà l’unica squadra della massima categoria a non averne fatto ancora uno. Una Roma senza mezze misure quella costruita da Gasperini.

Da quattro gare a questa parte, la Roma esce da Torino con un risultato positivo. Addirittura in tre volte su quattro con un successo. Ultimo ko nel capoluogo piemontese quello del 18 aprile 2021 (3-1).

Oltre a quello relativo ai pareggi, la Roma ha anche un altro zero e che vorrebbe anche mantenere: quello dei rigori fischiati contro. Anche in questo caso i giallorossi sono rimasti da soli, tutte le altre formazioni di A hanno dovuto affrontarne almeno uno. Sempre a proposito di rigori, il Torino è la squadra che ne ha sbagliati di più, ovvero due (uno da Zapata e uno da Asllani).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)
80 incontri disputati
33 vittorie Torino
28 pareggi
19 vittorie Roma
116 gol fatti Torino
79 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A TORINO
1929/1930 Serie A Torino vs Roma 1-0, 15° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Roma 0-2, 38° giornata

© Riproduzione riservata
