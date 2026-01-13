McTominay cerca il tris! Pellegrino si esalta in trasferta

Venticinquesimo Napoli-Parma fra Serie A e cadetteria quello che andrà in scena domani, mercoledì 14 gennaio, e rappresenterà il recupero della 16esima giornata non disputata dagli azzurri per gli impegni nel quadrangolare di Supercoppa.

La bilancia dei precedenti strizza l’occhio ai campani in vantaggio sugli emiliani per vittorie, 13-5, e marcature, 39-24, mentre i segni X ammontano a 6. L’anno scorso fu 2-1 in rimonta per i padroni di casa. L’ultimo successo ospite è del 2019-2020, ancora con un 2-1 per punteggio.

Attenzione, sommando vittorie e pareggi il Napoli si trova, fra A e B, a quota 19 risultati utili contro il Parma. Insomma, meno 1 dai 20.

Come arrivano a questo scontro diretto le due formazioni?

Azzurri con 39 punti (12V – 3X – 4P con 30GF e 17GS), 20 dei quali colti al Maradona – San Paolo (6V – 2X – 0P con 16GF e 8GS). È reduce dal 2-2 nel big match del Meazza contro l’Inter. Prima, però, c’era stato anche il 2-2 interno contro l’Hellas Verona. Parma che si trova a 21 (5V – 6X – 8P con 14GF e 22GS), di cui 12 lontano dal Tardini (3V – 3X – 3P con 7GF e 9GS). Viene dal 2-1 in trasferta sul campo del Lecce (in undici contro undici era però sotto di 0-1).

Fari puntati su due probabili protagonisti.

Scott McTominay, fra i ragazzi di Antonio Conte, a segno nelle ultime 2 giornate senza soluzione di continuità. Mateo Pellegrino, fra i gialloblù a disposizione di Carlos Cuesta, decisivo nel successo in Puglia, soprattutto, giocatore che ha marcato in trasferta 4 dei 6 gol a referto in questo torneo (doppietta a Verona, 1 centro a Reggio Emilia, 1 a Lecce).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

24 incontri disputati

13 vittorie Napoli

6 pareggi

5 vittorie Parma

39 gol fatti Napoli

24 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Parma 1-1, 15° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Parma 2-1, 3° giornata 2024/2025