Mister Chivu ha qualche problemino con coach Runjaic

Terzo scontro diretto fra Kosta Runjaic e Cristian Chivu nel massimo campionato italiano. La stagione scorsa, alla 27esima giornata, il bianconero si impose col punteggio di 1-0 fra le mura di casa. Nell’avvio di questo torneo il nerazzurro ha rimediato un KO per 1-2 sul proprio campo da gioco.

Bilancio, pertanto che vede il coach dell’Udinese in vantaggio per 2-0 su quello dell’Inter.

E questi numeri sono gli stessi che rintracciamo se incrociamo le carriere in Serie A fra Chivu e il club friulano.

Per Runjaic, invece, ammontano a 3 i precedenti nel principale torneo contro l’Inter. Nel 2024-2025 andò incontro a una doppia sconfitta, 2-3 all’andata e 1-2 al ritorno. Quest’anno, come già scritto, s’è imposto per 2-1.

Quindi, riassumendo, in svantaggio per 1-2 ma sempre capace di marcare almeno 1 gol alla difesa della Beneamata.

Restando sul mister bianconero… ci accorgiamo che in questo campionato sta tenendo un ritmo gara più veloce del 2024-2025. È infatti passato da un 1,1 e un 1,3 punti/match.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E CHIVU IN CAMPIONATO

2 vittorie Runjaic

0 pareggi

0 vittorie Chivu

3 gol fatti squadre di Runjaic

1 gol fatto squadre di Chivu

TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E L’INTER IN CAMPIONATO

1 vittoria Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Inter

5 gol fatti dalle squadre di Runjaic

6 gol fatti dall’Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E L’UDINESE IN CAMPIONATO

0 vittorie Chivu

0 pareggi

2 vittorie Udinese

1 gol fatto dalle squadre di Chivu

3 gol fatti dall’Udinese